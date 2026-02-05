Дуров заявил о превращении Испании в государство тотальной слежки

Правительство Испании продвигает опасные требования, которые угрожают свободе пользователей интернета. Об этом заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своем канале.

По мнению бизнесмена, новые меры, предложенные правительством Испании, могут превратить королевство в государство тотальной слежки под видом «защиты». Создатель Telegram отметил, что это является тревожным сигналом для свободы слова и неприкосновенности частной жизни пользователей.

Премьер-министр Испании Педро Санчес 4 февраля представил пакет мер, которые будут направлены на борьбу со злоупотреблениями со стороны крупных цифровых платформ и обеспечение безопасной цифровой среды в стране. Он заявил, что соцсети превратились в своего рода отдельное государство, где законы не соблюдаются и совершаются преступления.

В частности, предлагаемые правительством Испании меры предусматривают запрет на доступ к соцсетям для граждан младше 16 лет.

Также Дуров заявил, что Telegram никогда не передавала данные о переписках третьим лицам. По его словам, он скорее закроет проект, чем раскроет данные пользователей.