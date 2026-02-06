iPhone 18 Pro Max будет работать «невероятно долго» от одного заряда

Смартфон iPhone 18 Pro Max может получить увеличенную емкость аккумулятора, что позволит устройству сохранить лидерство по времени автономной работы. Как пишет издание MacRumors, ссылаясь на данные китайского инсайдера Digital Chat Station (DCS), емкость батареи может составить от 5100 до 5200 мАч.

Ожидается, что также улучшение энергоэффективности будет обеспечено новым чипом A20 Pro, произведенным по 2-нм техпроцессу TSMC. Сообщается, что ради увеличенного аккумулятора корпус устройства может стать толще по сравнению с предыдущей моделью.

Текущий iPhone 17 Pro Max оснащен батареей на 5088 мАч и обеспечивает до 39 часов работы. С учетом увеличения емкости и повышения энергоэффективности новая модель может превысить показатель в 40 часов автономной работы. В MacRumors называли этот результат «невероятно долгим».

Ожидается, что iPhone 18 Pro Max будет представлен осенью 2026 года вместе с iPhone 18 Pro и складным iPhone Fold.

Ранее выяснилось, что Apple уберет из новой iOS сервис для здоровья Health+.