Археологи увидели в греческих храмах древние галеры

В журнале Frontiers of Architectural Research появилось исследование, предлагающее взглянуть на знаменитые древнегреческие храмы совершенно под другим углом. Доказывается, что монументальные святилища на самом деле являются каменными репликами перевернутых судов.

© Российская Газета

Команда под руководством Хосе М. Чиордии собрала аргументы из разных областей - от архитектурного анализа и морской археологии до лингвистики и этнологии. Один из ключевых "крючков" связан с языком: в древнегреческом корабль обозначали словом naus, а храм - naos. Раньше сходство считали случайным, но в новой работе его трактуют как смысловую связь, которую, по мнению авторов, можно проследить и обосновать.

Дальше ученые напоминают известный мореплавателям приём: во время долгих стоянок судно вытаскивали на берег и переворачивали, чтобы защитить корпус от повреждений и одновременно получить укрытие. По версии авторов, со временем такие "перевёрнутые корабли" могли стать удобными пространствами для собраний и ритуалов, а позже этот образ перенесли в камень и закрепили в культовой архитектуре.

Чтобы проверить идею, были сопоставлены детали корабельной конструкции и элементы храмового облика. В частности, они указывают на сходства между линиями борта греческой галеры и формой ионического антаблемента, который в классической архитектуре воспринимается как строгий декоративно-конструктивный пояс, а в новой интерпретации выглядит как переосмысленная "надводная часть" корабля.