Археологи увидели в греческих храмах древние галеры
В журнале Frontiers of Architectural Research появилось исследование, предлагающее взглянуть на знаменитые древнегреческие храмы совершенно под другим углом. Доказывается, что монументальные святилища на самом деле являются каменными репликами перевернутых судов.
Команда под руководством Хосе М. Чиордии собрала аргументы из разных областей - от архитектурного анализа и морской археологии до лингвистики и этнологии. Один из ключевых "крючков" связан с языком: в древнегреческом корабль обозначали словом naus, а храм - naos. Раньше сходство считали случайным, но в новой работе его трактуют как смысловую связь, которую, по мнению авторов, можно проследить и обосновать.
Дальше ученые напоминают известный мореплавателям приём: во время долгих стоянок судно вытаскивали на берег и переворачивали, чтобы защитить корпус от повреждений и одновременно получить укрытие. По версии авторов, со временем такие "перевёрнутые корабли" могли стать удобными пространствами для собраний и ритуалов, а позже этот образ перенесли в камень и закрепили в культовой архитектуре.
Чтобы проверить идею, были сопоставлены детали корабельной конструкции и элементы храмового облика. В частности, они указывают на сходства между линиями борта греческой галеры и формой ионического антаблемента, который в классической архитектуре воспринимается как строгий декоративно-конструктивный пояс, а в новой интерпретации выглядит как переосмысленная "надводная часть" корабля.