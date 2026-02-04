В Италии рассекретили данные об удивительной находке на дне Ионического моря

В Ионическом море у залива Таранто обнаружили затонувшее римское торговое судно, и только сейчас власти Италии раскрыли подробности находки, сделанной еще в июне 2025 года. Пауза была намеренной: по данным Министерства культуры, информацию скрывали, чтобы защитить место от мародеров и сохранить груз в исходном состоянии.

© Ministero della Cultura

Главная ценность - содержимое трюма. На дне лежат амфоры, причем многие сохранились запечатанными. Для подводной археологии это редчайшая удача: такой комплект позволяет изучать не только сами чаши, но и возможные остатки продукта внутри. По предварительным данным, сосуды предназначались для перевозки гарума - особо ценного в античные времена ферментированного рыбного соуса.

Обломки находятся в нескольких километрах от города Галлиполи. Судно обнаружили после того, как авиационный отряд финансовой гвардии заметил на морском дне аномалию на данных дистанционного контроля, а затем к работе подключились подводные археологи. Пока шли закрытые исследования и оформлялся официальный проект, участок дополнительно мониторили, чтобы исключить попытки нелегального подъема находок.

Теперь, когда проект запущен и выделены средства на дальнейшие работы, власти сообщили о планах поднять часть груза и изучить его в лабораторных условиях. Если амфоры действительно сохранили содержимое, это даст редкую возможность уточнить состав и технологию производства гарума, а также проследить маршруты торговли и снабжения в Средиземноморье позднеримского времени.