Asus выпустила игровые наушники с «уникальным» звуком

Игровое подразделение Asus ROG, выпустило геймерские наушники с особыми магнитными динамиками — ROG Kithara.

© Ferra.ru

Гарнитура разработана совместно с экспертами по звуку HIFIMAN. Её ключевая особенность — большие 100-мм динамики. Технология, как пишет компания, помогает точно определять направление и расстояние до звуков, таких как шаги или перезарядка оружия, даже когда в игре много шума.

Открытый формат наушников хоть и улучшает звук, но означает, что звук из гарнитуры может быть слышен окружающим, а внешний — проникать внутрь.

© Asus

Есть встроенный микрофон. Гарнитура поставляется с набором переходников для разных разъёмов.

Есть две пары амбушюров, регулируемый оголовье и мягкая подушка. Стоимость новинки составляет 299 долларов.