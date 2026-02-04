Asus выпустила игровые наушники с «уникальным» звуком
Игровое подразделение Asus ROG, выпустило геймерские наушники с особыми магнитными динамиками — ROG Kithara.
Гарнитура разработана совместно с экспертами по звуку HIFIMAN. Её ключевая особенность — большие 100-мм динамики. Технология, как пишет компания, помогает точно определять направление и расстояние до звуков, таких как шаги или перезарядка оружия, даже когда в игре много шума.
Открытый формат наушников хоть и улучшает звук, но означает, что звук из гарнитуры может быть слышен окружающим, а внешний — проникать внутрь.
© Asus
Есть встроенный микрофон. Гарнитура поставляется с набором переходников для разных разъёмов.
Есть две пары амбушюров, регулируемый оголовье и мягкая подушка. Стоимость новинки составляет 299 долларов.