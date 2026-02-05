Телескоп Уэбба открыл необычную карликовую галактику

Благодаря телескопу Уэбба астрономы обнаружили карликовую галактику CAPERS-39810. Она сразу выделилась необычным сочетанием параметров: при сравнительно небольшой массе - около 100 миллионов солнечных масс - у нее оказалось крайне низкое содержание тяжелых элементов.

Такая "бедность" на металлы обычно характерна для очень ранней Вселенной, где космическое вещество еще не успело как следует обогатиться продуктами звездной эволюции. Именно подобные системы играли заметную роль в эпоху реионизации, когда первые поколения светил формировали и "разгоняли" химическое разнообразие, которое мы видим сегодня.

Но CAPERS-39810 выбивается из ожидаемого сценария возрастом. По оценкам, она формирует звезды сравнительно недавно по космическим меркам: их возраст не превышает 270 миллионов лет. Темп звездообразования при этом невысокий - порядка 0,26 солнечной массы в год, что делает объект удобным для изучения без "шума" от бурных вспышек активности.

Именно примитивный химический состав превращает эту галактику в природную лабораторию. Наблюдая за тем, как она наращивает звездное население и постепенно обогащается элементами тяжелее водорода и гелия, астрофизики получают редкую возможность проверить, как могли развиваться самые ранние галактики, как менялась их "химия" и какие условия определяли рождение новых поколений звезд.