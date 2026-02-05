Найдена одна из самых изолированных человеческих популяций в Европе

Новое генетическое исследование, проведенное международной группой ученых, показало, что жители Мани, изолированного региона Греции, — одна из наиболее генетически обособленных популяций в Европе. Эти результаты, опубликованные в журнале Communications Biology, подчеркивают влияние территориальных ограничений, что позволило сохранить древние родословные, уходящие корнями в бронзовый век.

Полуостров Мани на Пелопоннесе известен суровыми горами и живописными берегами. Именно здесь исследование обнаружило генетическую популяцию местных жителей, сформировавшуюся задолго до миграций населения, произошедших после падения Рима, сообщает Оксфордский университет.

Исследование показало, что жители Мани в значительной степени происходят от местных грекоязычных групп, населявших этот регион в античности. В отличие от большинства других народов Греции, жители Мани почти не подверглись ассимиляции более поздними группами.

Результаты исследования показали, что большинство мужских генетических линий Мани восходят к бронзовому и железному векам, а также к римской Греции. Это подтверждает гипотезу о том, что современное население может происходить от тех же общин, которые строили мегалитические сооружения, встречающиеся в этом регионе.

«Наши результаты показывают, что историческая изоляция оставила четкий генетический след», — отметил доктор Леонидас-Романос Давраноглу, ведущий автор исследования.

Однако женские линии оказались более разнообразными, что указывает на спорадические контакты с популяциями из других регионов, включая Восточное Средиземноморье, Кавказ, Западную Европу и Северную Африку. Эти различия отражают патриархальный характер общества, в котором мужчины оставались на месте, в то время как женщины приходили из других общин.

Интересно, что более 50% современных мужчин Мани имеют общих предков, живших в VII веке н.э. Это свидетельствует о демографическом кризисе, вызванном чумой, войнами и нестабильностью. Исследователи также использовали новейшие методы молекулярной биологии для датировки происхождения местных кланов, что позволило проследить их корни до XIV-XV веков. Географическая изоляция и ограниченные ресурсы укрепили воинственный характер местных жителей, что сделало семейные союзы важнейшей частью выживания.