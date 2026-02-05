Миссия «Артемида»: вся информация о лунном проекте NASA

Спустя полвека после покорения Луны человечество твердо намерено вернуться туда. Эта амбициозная цель — основная задача масштабной программы «Артемида». И не только; впрочем, обо всем по порядку.

Программа НАСА Artemis — международная, со значительным участием частной космонавтики, включая SpaceX Илона Маска; в ней использованы некоторые наработки других, отмененных проектов. Программа состоит из нескольких миссий.

Artemis I: 2022 год

Миссия успешно завершена 16 ноября – 11 декабря 2022 года. Совершен облет Луны космическим кораблем Orion, запущенным сверхтяжелой ракетой Space Launch System. Нельзя сказать, что все прошло идеально с первого раза — запуск пришлось откладывать. Тем не менее, корабль, «пилотируемый» роботами и манекенами, слетал к Луне и благополучно вернулся, выведя заодно десяток кубсатов. Корабль и ракета-носитель были сертифицированы для дальнейшей эксплуатации.

Artemis II: 2026 год

Текущий этап. 7 марта (после переносов из-за морозов и не вполне удачной тренировки) в полет к нашему спутнику отправятся астронавты НАСА Грегори Уайсмен, Виктор Гловер, Кристина Кук и Канадского космического агентства Джереми Хансен. Это еще не посадка, но уже прорыв: 54 года люди не бывали за пределами околоземной орбиты.

На корабле «Орион» астронавты облетят Луну и вернутся. За 10 дней экспедиции они проверят системы жизнеобеспечения корабля, в том числе уборную, которой на «Аполлонах», кстати, не было. Траектория полета спланирована так (так называемый свободный возврат), что для возвращения не понадобятся маневры с использованием двигательной установки — сама Луна придаст импульс своей гравитацией.

Artemis III: 2028 год

Первая за полвека высадка на Луну запланирована на 2028 год. Два астронавта проведут неделю в южном полярном регионе нашего спутника. Экспедиция должна пройти по такому плану:

3-4-дневный полет на космическом аппарате «Орион» к Луне;

пересадка на Starship HLS — это специальная модификация корабля SpaceX для лунной программы;

выход и работа на поверхности (два человека, остальные останутся в «Орионе»);

взлет и возвращение.

Artemis IV: 2028 год

Вторая высадка на Луну (также два астронавта из четырех) и строительство лунной космической станции Gateway запланированы на осень 2028 года. Международный жилой модуль I-Hab для станции разрабатывается Европейским космическим агентством и японским JAXA. Для его доставки на лунную гало-орбиту ракету SLS усилят верхней ступенью повышенной мощности.

Artemis V: 2030 год

Не ранее марта 2030-го к лунной станции полетит следующая команда. Она продолжит строительство станции, и также двое участников проведут неделю на южном полюсе спутника в поисках воды и тому подобных геологических изысканиях. Но доставит их туда Blue Moon, загодя выведенный в космос ракетой New Glenn и дозаправленный криогенным топливом в окололунном пространстве. Непосвященным такой сценарий может показаться сложным и дорогостоящим — но именно так вся архитектура становится гибкой и многоразовой.

Artemis VI+: также 2030-е

В начале 2030-х эта миссия должна доставить на станцию Lunar Gateway последний крупный модуль — Crew and Science Airlock (воздушный шлюз для экипажа и науки), который по заказу ОАЭ изготовит итальянско-французская Thales Alenia Space. Также запланирована четвертая высадка людей на поверхность спутника.

Этот этап ознаменует устойчивое присутствия на Луне. Дальнейшие полеты будут регулярными, с увеличивающейся с каждым разом продолжительностью. Но это пока не более чем концептуальный задел, предполагающий, что не возникнет проблем — как технических, так и финансовых. Кроме того, предстоит решить вопрос защиты от радиации — длительное нахождение в такой дали от Земли может быть небезопасным для здоровья.

Задача-максимум этой части программы — строительство лунной базы Artemis Base Camp, добыча полезных ископаемых и научная работа.

Трамплин на Марс

Важная особенность лунной программы «Артемида» состоит в том, что она задумана как ключевая часть будущего покорения Марса, о чем прямо заявляют в НАСА. И в этом ключевое ее отличие от Apollo, которую развивали в гораздо более сжатые сроки, не считаясь с расходами — только для того, чтобы обойти в космической гонке СССР.

Иными словами, Луна выступит в роли плацдарма для Марса, который поможет отработать:

жизнеобеспечение и долгосрочное пребывание: рециклинг воздуха/воды, производство кислорода из реголита, защиту от радиации, выращивание еды;

посадку/взлет/путешествие в Starship HLS — прототипе марсианского Starship;

технологии дозаправки в орбите, тяжелые посадки, взлет с поверхности без атмосферы;

Lunar Gateway — тестовая платформа для будущей марсианской орбитальной станции.

Все остальное — роверы, скафандры, жилые помещения — также в ходе эксплуатации на Луне станет основой для будущих марсианских аналогов. Все это важно сделать не так далеко от Земли, ведь случись что непредвиденное на Красной планете — оттуда не получится быстро и просто вернуться.

Первая высадка на Марс — дело далеко не ближайшего будущего, но фундамент этого грандиозного начинания закладывается уже сейчас, и без успехов Artemis она попросту невозможна.