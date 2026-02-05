Появилось фото неанонсированных наушников Samsung Galaxy Buds4

В интернете появились рендеры, предположительно демонстрирующие внешний вид наушников Samsung Galaxy Buds4 и Galaxy Buds4 Pro. Ожидается, что устройства могут быть представлены вместе со смартфонами серии Galaxy S26 позже в этом месяце. Об этом сообщает издание GSMArena.

© Газета.Ru

Согласно опубликованным изображениям, обе модели получат схожий дизайн зарядного кейса с формой скругленного квадрата и прозрачной крышкой. При этом Galaxy Buds4, как и предыдущая модель Buds3, вероятно, не будут иметь силиконовых амбушюр, тогда как версия Buds4 Pro сохранит внутриканальную конструкцию с силиконовыми насадками.

Таким образом, пользователям могут предложить выбор между полуоткрытым форматом Buds4 и внутриканальным форматом Buds4 Pro. По данным предыдущих утечек, обе модели могут получить поддержку управления жестами, осуществляемого при помощи сенсорной поверхности ножек.

Ожидается, что стоимость Galaxy Buds4 может составить около €179 (примерно 16 тыс. руб. по курсу на 4 февраля 2026 года), а Galaxy Buds4 Pro – около €249 (около 22,4 тыс. руб.).

Ожидается, что презентация серии Galaxy S26, где будут показаны в том числе и обсуждаемые наушники, состоится 25 февраля 2026 года.