Появились подробности нового процессора Huawei Kirin 8030

В сеть попали характеристики нового процессора Huawei — Kirin 8030. Процессор, вероятно, будет использоваться в стандартной модели предстоящей серии смартфонов Nova 16.

Согласно данным, его основу составят восемь вычислительных ядер, разделённых на три группы: одно мощное ядро с тактовой частотой до 3.0 ГГц, три средних ядра до 2.6 ГГц и четыре энергоэффективных ядра до 2.0 ГГц.

По предварительным оценкам, его производительность в однопоточных задачах будет сопоставима с флагманским Snapdragon 888-го поколения, а в многопоточных — даже превысит её.

Также сообщается, что Kirin 8030 получит улучшенный графический процессор и отдельный блок для ИИ. Поддержка 5G на месте.