Все, кроме Samsung, отказались делать 8K-телевизоры

Компания LG прекратила выпуск телевизоров с разрешением 8K, став последним крупным производителем, который отказался от этого формата. Производство моделей, включая OLED-серию Z3 и LCD-линейку QNED99T, было остановлено в конце 2025 года, а запуск новых устройств с таким разрешением в 2026 году не планируется. Об этом сообщает издание TechSpot.

Продвижение 8K-телевизоров LG началось в 2019 году с выпуска 88-дюймовой модели Z9, которая стала одним из ключевых продуктов компании в сегменте сверхвысокого разрешения. В последующие годы производитель представил несколько поколений устройств под индексами ZX, Z1, Z2 и Z3, включая более компактные варианты. Однако к концу 2025 года выпуск устройств был полностью прекращен.

Развитие технологии столкнулось с отсутствием полноценной экосистемы. Контента в формате 8K практически не появилось, а крупные стриминговые сервисы не проявили интереса к поддержке ресурсоемкого формата.

Дополнительные сложности создавали ограничения передачи сигнала 8K через HDMI 2.1, из-за чего пользователи не всегда могли корректно использовать возможности таких телевизоров. Поддержка 8K в PlayStation 5 Pro, добавленная в конце 2024 года, также показала, что многие телевизоры не способны стабильно принимать сигнал такого разрешения.

Производство 8К-панелей для сторонних производителей также было остановлено. LG Display отметила, что проект может быть возобновлен при изменении рыночной ситуации.

Ранее аналогичные решения приняли другие производители. TCL прекратила развитие направления в 2023 году, Sony – в 2025 году, Hisense существенно сократила активность, Panasonic ограничилась прототипами, а Philips продолжает считать рынок неготовым к массовому распространению технологии. Samsung остается единственным крупным участником сегмента, который продолжает выпускать 8К-телевизоры.

