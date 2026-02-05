Новые AirTag все еще легко превратить в инструмент скрытой слежки

Исследователь и техноблогер Адриан Кингсли-Хьюз решил проверить, изменила ли Apple что-нибудь в защите AirTag от физического вмешательства. По его словам, новые версии трекеров по-прежнему крайне легко модифицировать, а самую популярную «доработку» — отключение встроенного динамика — можно выполнить буквально за пару минут.

© Apple

Кингсли-Хьюз признаётся, что сам активно использует AirTag и считает их лучшими Bluetooth-метками на рынке: они не раз спасали его от потерянных ключей и лишних нервов в поездках.

Но у этой медали есть и обратная сторона. Несмотря на меры Apple и Google против слежки, на рынке по-прежнему массово продаются модифицированные трекеры, чаще всего с отключённым динамиком. А «тихий» AirTag гораздо проще использовать для скрытого отслеживания людей.

Чтобы проверить, усложнила ли Apple жизнь таким умельцам, исследователь купил упаковку новых AirTag и вскрыл один из них, причём намеренно без специальных инструментов — только с обычным спуджером.

Результат оказался показателен: корпус поддался без особых усилий, динамик был выведен из строя за считаные минуты, а сам трекер затем так же легко собрался обратно. После установки батарейки AirTag «ожил» — полностью рабочий, но уже без звука.

Весь процесс, от распаковки до финального теста, занял около двух минут. По словам Кингсли-Хьюза, новые AirTag не только не стали сложнее для вскрытия, но субъективно ощущаются даже более «дружелюбными» к разбору, чем предыдущие версии.

При этом он отмечает, что Apple всё ещё может закрыть эту лазейку программно. Например, через обновление прошивки, которое будет отслеживать ток на динамике и определять ситуацию, когда звук должен воспроизводиться, но физически этого не происходит. В таком случае модифицированные AirTag можно было бы автоматически блокировать или выводить из строя.