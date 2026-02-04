Очередная мощная вспышка класса X произошла на Солнце

На Солнце снова произошла вспышка класса Х — такую категорию присваивают самой мощной солнечной активности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Вспышка произошла в 15:12 по мск. При этом, с начала февраля на Солнце прошло уже семь вспышек класса X. Такая оценка означает, что солнечная активность привела к максимально мощному рентгеновскому излучению.

«4 февраля в 15:12 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N16E04) зарегистрирована вспышка Х3.9», — сообщили в институте.

Солнечные вспышки делятся на пять классов. Самые слабые вспышки получают отметку A0.0 — это соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. Но при каждом переходе на одну ступень выше мощность излучения возрастает в десять раз. Кроме того, вспышки чаще всего сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которая может провоцировать магнитные бури на Земле.

Ранее ученые сообщили, что первые возмущения из-за всплеска солнечной активности придут к Земле 5 февраля.