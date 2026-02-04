Найдены древнеримские амфоры с дорогим соусом

У берегов Галлиполи на юге Италии обнаружен римский торговый корабль, удивительно хорошо сохранившийся на морском дне. Судно относится к типу navis oneraria — римских торговых кораблей дальнего плавания по Средиземному морю — и сохранило почти нетронутый груз.

Находку подтвердило Министерство культуры Италии.

Секретность ради сохранности

Корабль нашли еще в июне 2025 года, однако информация о находке до сегодняшнего времени оставалась закрытой, чтобы защитить объект от незаконных подъемов. За судном постоянно следили патрули Guardia di Finanza, а археологи проводили предварительный осмотр. Лишь после обеспечения безопасности и определения стратегии охраны объект был официально представлен публике.

Амфоры с гарумом

Особый интерес представляет груз: амфоры, наполненные гарумом, ферментированным рыбным соусом, который считался деликатесом и предметом роскоши в Римской империи. Гарум активно торговался от Испании до Галлии и других регионов Средиземноморья. Расположение амфор на морском дне повторяет структуру палубы, что позволяет исследователям восстанавливать методы загрузки, маршруты и организацию торговых перевозок.

Археологическое значение

Судно и его груз дают ценную информацию о римской экономике и повседневной жизни. Археологи предполагают, что корабль был частью обширной сети поставок для элитных рынков. Уникальность находки заключается не только в сохранившихся амфорах, но и в их положении, которое позволяет реконструировать внутреннюю планировку судна, технику морских перевозок и использование грузовых отсеков. Эксперты отмечают, что подобные находки встречаются крайне редко.

Берега Саленто и воды у Галлиполи в древности образовывали ключевой морской коридор, соединяющий восточное и западное Средиземноморье. Эти маршруты были важны для торговли, но одновременно опасны: внезапные штормы, мелководья и сложная береговая линия часто приводили к крушениям. Обнаружение такого судна подтверждает, что Ионическое море скрывает богатое подводное наследие, требующее постоянного изучения и защиты.

Цель исследователей — сохранить объект, изучить его историческую ценность и сделать данные доступными для исследователей и широкой публики.

«Подводное наследие возвращается, чтобы рассказать свою историю, которая углубит понимание римской цивилизации и ее морских связей», — говорится в официальном заявлении.

Благодаря хорошо сохранившемуся грузу археологи могут анализировать транспортировку ценного продукта, ритуалы хранения товаров и взаимодействие торговых сетей.