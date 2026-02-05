"Не полетела". Почему полет на Луну опять отложили?

NASA пришлось экстренно прекратить репетицию заправки гигантской ракеты «Артемида-2» — миссия по запуску астронавтов в полет вокруг Луны будет отложена еще как минимум на месяц. Проблема в том, что вторая ракета столкнулась точно с той же проблемой, что помешала заправке предыдущей, «Артемида-1», хотя между двумя миссиями прошло три года. Портал space.com рассказал, что произошло и почему неполадку не получилось устранить.

© NASA

Для начала, немного контекста. «Артемида-1» пострадала от протечек водорода в той же локации в ходе генеральной репетиции заправки. В итоге ракету трижды пришлось откатывать назад к зданию сборки NASA в течение шести месяцев, но в ноябре 2022-го пуск все же состоялся. «Артемида-1» вывела в космос беспилотный аппарат Orion в течение месячного путешествия на орбиту Луны и назад.

С «Артемидой-2» NASA рассчитывает проверить способность Orion поддерживать жизнь человека в космосе. Команда астронавтов NASA станет экипажем аппарата и проведет 10-дневную миссию, в ходе которой они должны достичь дальней стороны Луны. Полет поможет квалифицировать системы космического аппарата для миссии «Артемида-3» — высадки на поверхность Луны.

Справедливости ради, репетиция заправки «Артемиды-2» прошла куда более гладко, чем первый аналогичный тест «Артемиды-1». После длительных попыток изолировать упрямую протечку водорода (по словам NASA, она стабилизирована «в пределах допустимого»), операторы миссии смогли полностью заправить обе ступени ракеты и симулировать отчет запуска. Но команда все-таки не смогла добраться до финальной точки — без этого NASA не может выдать одобрение на пилотируемый запуск.

Но в момент, когда 10-минутный отчет достиг отметки в Т-5:45, секвенатор запуска прекратил остановил процесс из-за той же протечки, от которой ракета страдала полдня. В результате тест пришлось прервать.

Хотя руководитель запуска «Артемиды» Чарли Блэкуэлл-Томпсон настаивает, что репетиция прошла успешно в плане сбора полезной информации, он также подчеркнул, что, в отличие от инцидента «Артемиды-1», проблемы с водородом, вероятно, можно решать прямо на пусковой площадке. Откатывать «Артемиду-2» назад на техобслуживание для этого не обязательно.

Почему же ракета пострадала от той же неполадки, что и предыдущая миссия? У представителей NASA есть предположения, но они пока не нашли точную причину. По их словам, каждая подобная ракета — уникальное средство передвижения, собранное из очень специфических компонентов.

Например, протечка может быть результатом вибраций, случившихся при транспортировке ракеты на площадку. «Артемида-2» преодолела путь от ангара до пусковой платформы (примерно 6,5 км) почти за 12 часов. «Артемида-1» проходила другие проверки акселерации на пути к площадке специально для того, чтобы выяснить влияние подобного стресса на ракету и саму платформу. При этом даже подходя к ремонту неполадки «достаточно агрессивно» во время тестов «Артемида-1» NASA достаточно ограничена в плане того, насколько реалистичными могут быть подобные тесты.

Теперь NASA придется оценить состояние ракеты и пусковой инфраструктуры, прежде чем определять дату следующей попытки репетиции. Пуск «Артемиды-2» не состоится в феврале — если бы он прошел успешно, то запуск планировался на 8-11 февраля. Следующие окна запуска откроются 6-9 и 11 марта.