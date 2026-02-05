Найдена школьная доска с каракулями викторианских детей

В ходе раскопок на востоке Лондона, перед строительством нового промышленного парка, археологи обнаружили редкие артефакты, принадлежавшие викторианским детям: карандаш и фрагмент многоразовой грифельной доски, на которой до сих пор видны детские каракули и буквы.

В самом сердце современного лондонского Ист-Энда, где скоро вырастет новый промышленный и логистический, во время подготовительных раскопок команда Лондонского археологического музея (MOLA) обнаружила целую коллекцию предметов, которые когда-то держали в руках дети прошлого. Среди них — несколько раскрашенных шариков, карандаш и фрагмент многоразовой грифельной доски, на поверхности которой до сих пор сохранились нацарапанные буквы и каракули.

«Мы не часто находим археологические объекты, которые могли бы напрямую связать с детьми, но здесь мы были рады найти свидетельства как для школьных занятий, так и для игр», — отмечают специалисты.

Шарики, гладкие и напоминающие алебастр, были найдены в кирпичном водостоке. Археологи предполагают, что они могли быть потеряны во время шумной перемены или игры. А грифельная доска, по словам экспертов, была стандартным инструментом для практики письма: дети с помощью мела или грифельных карандашей переписывали задания с основной доски или отрабатывали почерк, а затем стирали написанное для следующего урока. Сейчас исследователи тщательно изучают доску, пытаясь разобрать и интерпретировать полустёртые надписи, которые могут пролить свет на повседневную учёбу маленьких лондонцев.

«В настоящее время мы изучаем это в рамках наших работ на месте раскопок, поэтому надеемся, что вскоре сможем поделиться более подробной информацией», — сообщает археолог Алекс Блэнкс.

Но детские артефакты лишь часть гораздо более масштабной исторической картины, открывшейся учёным. На этом месте, начиная с 16 века, существовал целый социальный комплекс, основанный в 1536 году Николасом Гибсоном, лондонским шерифом, и позже поддержанный его вдовой Эвис Найвет.

Он включал бесплатную школу для 60 мальчиков из бедных семей, а также дома призрения для 14 бедных пожилых людей — в основном овдовевших женщин, хотя к 18 веку стали селиться и мужчины. Раскопки вскрыли остатки часовни, рядовых домов, кирпичные выгребные ямы и колодцы, заполненные предметами быта, создав, по выражению Блэнкса, «маленький микрокосм целого сообщества».

Среди находок, охватывающих период от римской оккупации Лондона до викторианской эпохи, есть и неожиданные свидетельства достатка. Например, печать от бутылки вина, произведённого на престижном французском винограднике «Шато Марго», которым наслаждались такие знаменитости, как Томас Джефферсон и Роберт Уолпол. Эта находка опровергает стереотип о том, что район Сейлор-Таун (Матросский городок) был исключительно перенаселённым и бедным.