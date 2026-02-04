Google свернет поддержку ChromeOS

Американская корпорация Google поэтапно откажется от операционной системы ChromeOS, произойдет это к 2034 году. Об этом пишет The Verge со ссылкой на судебные документы, опубликованные в рамках антимонопольного разбирательства в отношении Google.

© Google

Компания не может отказаться от поддержки ChromeOS раньше, поскольку в разных юрисдикциях существуют различные правила относительно длительности поддержки устройств.

На смену ChromeOS придет Aluminium OS. Google выпустит новый настольный интерфейс для Android для коммерческих доверенных тестировщиков в 2026 году. Полный релиз Aluminium OS ожидается не раньше 2028 года.

