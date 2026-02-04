Сокращение льда в Баренцевом море повлияло на климат в России

Резкое сокращение площади морских льдов в Баренцевом море зимой в начале XXI века, сопровождающееся сильным потеплением в Арктике, парадоксальным образом привело к росту числа холодных зим в европейской части России, сообщил ТАСС директор Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, академик РАН Владимир Семенов.

"Резкое сокращение площади морских льдов в Баренцевом море зимой в начале 21 века привело, парадоксальным образом (так как оно сопровождается сильным потеплением в Арктике), к учащению холодных зим на ЕТР (европейской территории России - прим. ТАСС)", - сказал он.

Семенов уточнил, что такие похолодания происходят наиболее часто "именно со второй половины января до конца февраля" и этот эффект хорошо виден в статистике температурных аномалий за последние 20 лет. По его словам, связано это с "аномалиями атмосферной циркуляции, вызванными сокращением площади льда и способствующими затоку холодных арктических воздушных масс на ЕТР".

Комментируя наблюдающиеся морозы, ученый отметил, что в статистике есть понятие возвратного периода превышения порога: "Возможно, морозные температуры в эти дни соответствуют таким значениям, которые за продолжительный период наблюдаются в среднем раз в 20 лет".

Семенов напомнил, что среднесуточная температурная норма последних 30 лет для января-февраля составляет примерно минус 6 градусов - это около минус 10 градусов ночью и минус 2-3 днем. При этом, подчеркнул академик, что климат теплеет: "в 1960-1990 годах было в среднем на 3 градуса холоднее".

Если заглянуть в будущее, продолжил ученый, численные эксперименты с моделями климата показывают: при дальнейшем сокращении льда в Баренцевом и Карском морях в зимний период "аномалии циркуляции должны смениться на противоположные и зимы, наоборот, станут аномально теплыми".

"Этого следует ожидать через 10-15 лет, если лед продолжит таять такими же темпами, что и в начале века", - уточнил он.

О последствиях холодов и выпавшего снега для растений и животных говорить еще рано, зима продолжается, добавил Семенов. При этом он отметил, что пока "не видит чего-то экстраординарного в наблюдавшихся аномалиях".