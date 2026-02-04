Для 15-летней Nokia N8 сделали новую версию Symbian OS

В 2026 году энтузиасты продолжают поддерживать устройства Nokia с операционной системой Symbian. Так, для смартфона Nokia N8, выпущенного в 2010 году, была создана новая версия прошивки, которую протестировал энтузиаст под псевдонимом Janus Cycle. Об этом сообщает издание Hackaday.

© Janus Cycle/YouTube

Хотя многие связывают начало эпохи смартфонов с появлением первых iPhone и устройств на Android, сама категория устройств появилась значительно раньше – ее истоки можно отнести к устройству IBM, выпущенному почти за два десятилетия до современных платформ. В 2000-е годы Nokia оставалась лидером рынка, однако компания не смогла сделать Symbian столь же удобной для пользователей, как решения Apple.

Смартфон Nokia N8 стал одной из последних попыток финского бренда создать конкурента iPhone. Однако отсутствие встроенного магазина приложений и сложная система установки программ через Windows сделали его последним массовым флагманом компании перед переходом на Microsoft Windows Phone.

В демонстрационном видео Janus Cycle использует два устройства Nokia N8, собирая из них один полностью рабочий смартфон с исправной камерой. После этого на устройство устанавливается кастомная прошивка, и проводится ее тестирование. Главным отличием пользовательской версии Symbian от официальной стало наличие магазина приложений.

В Hackaday отметили, что даже спустя пятнадцать лет после выхода Nokia N8 продемонстрировала плавную работу интерфейса.