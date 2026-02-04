Зачем LG и Samsung приберегают место российском рынке?

Две южнокорейские корпорации разыгрывают интересную партию на российском поле. Несмотря на фактическую остановку продаж, они не забывают подавать в Роспатент новые патентные заявки и подтверждать зарегистрированные бренды. Вероятно, обе компании нашли третий путь между уходом и присутствием - путь стратегического ожидания с приправой здорового прагматизма.

В то время как другие компании срочно сворачивали свой бизнес и завершали операции, LG поступила мудрее. Она не стала делать громких заявлений, а просто перевела свою российскую «дочку» в режим гибернации. Правда, довольно активной - с выручкой в 41 миллиард рублей за прошлый год. Их позиция очень элегантно сформулирована - «мы не ушли, мы сохраняем бренд и рабочие места». Такая фраза звучит как забота о своих сотрудниках, и напоминает о «социальной ответственности» компании.

Но истинный интерес выдают не красивые фразы, а неожиданная деловая активность в Роспатенте. Подача заявок на такие технологичные бренды, как «Express Fill» для бытовой техники и «Hyper Radiant Color Tech» для телевизоров, вряд ли можно толковать как защиту старых технолгогий. Например, «Hyper Radiant Color Tech» прямо связан с их новой OLED-технологией. Скорее, это подготовка к будущему выходу на рынок, так как компания, не планирующая возвращаться, не станет регистрировать названия для продуктов, которых нет на рынке. Это как арендовать гараж и начать собирать в нем спорткар - явно не для того, чтобы он там пылился.

Samsung и философия творческого отсутствия

Если LG избрала тактику прозрачного тумана, то Samsung возвел неопределенность в абсолют. Их корпоративная мантра «позиции нет» имеет все шансы войти в анналы мировой дипломатии. Отсутствие позиции - тоже позиция, и весьма удобная. Она позволяет все отрицать, но при этом все делать.

И делается немало. Пока официальные лица отмалчиваются, юристы компании в начале 2026 года подали заявки на регистрацию знаков «OLED» и «QD-OLED». И опять таки, такая активность показывает на тихую подготовку к немедленному старту продаж, в случае необходимости. Это высокотехнологичная версия известного принципа - «соберу чемодан, а ехать ли, посмотрим по обстановке». Их возврат - вопрос не бизнес-плана, а глобальной политической погоды. Но зонтик они уже готовят.

Зачем этот патентный балет?

Регистрация бренда при формальном отсутствии на рынке не является противоречием, а скорее классической бизнес-стратегией минимизации рисков.

Вот ключевые причины, зачем это делается:

Защита от «пиратства» и потери контроля Товарный знак - это актив. Если компания официально откажется от его защиты в России, он может быть захвачен местными предпринимателями или конкурентами. После этого через суд можно будет запретить продажу оригинальной продукции Samsung или LG, ввезенной по параллельному импорту, как контрафакта.

Сохранение «юридического моста» для любого будущего Регистрация новых брендов (типа QD-OLED или Hyper Radiant Color Tech) - это сигнал. Компании готовят почву не для вчерашнего, а для завтрашнего дня. Если политическая ситуация изменится, у них будет полное право сразу начать официальные поставки новейших моделей, а не ждать годами, пока пройдут юридические процедуры.

Контроль над репутацией и каналами сбыта Пока бренд юридически защищен, компания может хоть как-то влиять на то, что продается под ее именем. Например, бороться с откровенным контрафактом. Это позволяет сохранить лояльность аудитории и не дать имени окончательно превратиться в «ноунейм» на периферии рынка.

Представьте, что вы уехали из квартиры, но не продали ее и не сдали. Вы продолжаете платить за коммуналку (налоги за поддержание товарного знака), чтобы квартиру не заняли самовольно (не украли бренд), чтобы сохранить возможность вернуться в любой момент, и не потерять имущество (ценность бренда), которое может вырасти в цене.

Для крупной корпорации стоимость патентных пошлин не является огромной ценой, особенно если на кону стоит страховка от потерь в миллиарды долларов и от уничтожения многолетних инвестиций в бренд. Это говорит не столько о планах вернуться завтра, сколько о прагматичном принципе «никогда не говори «никогда»» и желании сохранить все рычаги управления для любой возможности в будущем.

Ирония ситуации в том, что пока гиганты играют в свои юридические игры, российский рынок бытовой электроники провел болезненную, но успешную операцию по импортозамещению. Потребитель, оставшись без привычных корейских флагманов, обратил внимание на китайские и местные марки. Возвращаться в старую реальность уже не получится. Любое возможное возвращение будет не триумфальным шествием, а сложной борьбой за место под солнцем в новом конкурентном ландшафте.

К тому же рынок, который они якобы покинули, не застыл. Он живет и меняется. Китайские бренды уже заняли полки, а потребитель начал забывать былых лидеров. Регистрируя передовые технологические бренды, компании сигнализируют - мы помним о вас, мы следим, и мы готовы предложить вам не вчерашний, а завтрашний день. Если это будет возможно.

Между тем, Samsung стал одной из наиболее продаваемых марок смартфонов в 2025 году.