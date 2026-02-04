Зачем LG и Samsung приберегают место российском рынке?
Две южнокорейские корпорации разыгрывают интересную партию на российском поле. Несмотря на фактическую остановку продаж, они не забывают подавать в Роспатент новые патентные заявки и подтверждать зарегистрированные бренды. Вероятно, обе компании нашли третий путь между уходом и присутствием - путь стратегического ожидания с приправой здорового прагматизма.
В то время как другие компании срочно сворачивали свой бизнес и завершали операции, LG поступила мудрее. Она не стала делать громких заявлений, а просто перевела свою российскую «дочку» в режим гибернации. Правда, довольно активной - с выручкой в 41 миллиард рублей за прошлый год. Их позиция очень элегантно сформулирована - «мы не ушли, мы сохраняем бренд и рабочие места». Такая фраза звучит как забота о своих сотрудниках, и напоминает о «социальной ответственности» компании.
Но истинный интерес выдают не красивые фразы, а неожиданная деловая активность в Роспатенте. Подача заявок на такие технологичные бренды, как «Express Fill» для бытовой техники и «Hyper Radiant Color Tech» для телевизоров, вряд ли можно толковать как защиту старых технолгогий. Например, «Hyper Radiant Color Tech» прямо связан с их новой OLED-технологией. Скорее, это подготовка к будущему выходу на рынок, так как компания, не планирующая возвращаться, не станет регистрировать названия для продуктов, которых нет на рынке. Это как арендовать гараж и начать собирать в нем спорткар - явно не для того, чтобы он там пылился.
Samsung и философия творческого отсутствия
Если LG избрала тактику прозрачного тумана, то Samsung возвел неопределенность в абсолют. Их корпоративная мантра «позиции нет» имеет все шансы войти в анналы мировой дипломатии. Отсутствие позиции - тоже позиция, и весьма удобная. Она позволяет все отрицать, но при этом все делать.
И делается немало. Пока официальные лица отмалчиваются, юристы компании в начале 2026 года подали заявки на регистрацию знаков «OLED» и «QD-OLED». И опять таки, такая активность показывает на тихую подготовку к немедленному старту продаж, в случае необходимости. Это высокотехнологичная версия известного принципа - «соберу чемодан, а ехать ли, посмотрим по обстановке». Их возврат - вопрос не бизнес-плана, а глобальной политической погоды. Но зонтик они уже готовят.
Зачем этот патентный балет?
Регистрация бренда при формальном отсутствии на рынке не является противоречием, а скорее классической бизнес-стратегией минимизации рисков.
Вот ключевые причины, зачем это делается:
- Защита от «пиратства» и потери контроля Товарный знак - это актив. Если компания официально откажется от его защиты в России, он может быть захвачен местными предпринимателями или конкурентами. После этого через суд можно будет запретить продажу оригинальной продукции Samsung или LG, ввезенной по параллельному импорту, как контрафакта.
- Сохранение «юридического моста» для любого будущего Регистрация новых брендов (типа QD-OLED или Hyper Radiant Color Tech) - это сигнал. Компании готовят почву не для вчерашнего, а для завтрашнего дня. Если политическая ситуация изменится, у них будет полное право сразу начать официальные поставки новейших моделей, а не ждать годами, пока пройдут юридические процедуры.
- Контроль над репутацией и каналами сбыта Пока бренд юридически защищен, компания может хоть как-то влиять на то, что продается под ее именем. Например, бороться с откровенным контрафактом. Это позволяет сохранить лояльность аудитории и не дать имени окончательно превратиться в «ноунейм» на периферии рынка.
Представьте, что вы уехали из квартиры, но не продали ее и не сдали. Вы продолжаете платить за коммуналку (налоги за поддержание товарного знака), чтобы квартиру не заняли самовольно (не украли бренд), чтобы сохранить возможность вернуться в любой момент, и не потерять имущество (ценность бренда), которое может вырасти в цене.
Для крупной корпорации стоимость патентных пошлин не является огромной ценой, особенно если на кону стоит страховка от потерь в миллиарды долларов и от уничтожения многолетних инвестиций в бренд. Это говорит не столько о планах вернуться завтра, сколько о прагматичном принципе «никогда не говори «никогда»» и желании сохранить все рычаги управления для любой возможности в будущем.
Ирония ситуации в том, что пока гиганты играют в свои юридические игры, российский рынок бытовой электроники провел болезненную, но успешную операцию по импортозамещению. Потребитель, оставшись без привычных корейских флагманов, обратил внимание на китайские и местные марки. Возвращаться в старую реальность уже не получится. Любое возможное возвращение будет не триумфальным шествием, а сложной борьбой за место под солнцем в новом конкурентном ландшафте.
К тому же рынок, который они якобы покинули, не застыл. Он живет и меняется. Китайские бренды уже заняли полки, а потребитель начал забывать былых лидеров. Регистрируя передовые технологические бренды, компании сигнализируют - мы помним о вас, мы следим, и мы готовы предложить вам не вчерашний, а завтрашний день. Если это будет возможно.
Между тем, Samsung стал одной из наиболее продаваемых марок смартфонов в 2025 году.