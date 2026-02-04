LG прекращает выпуск 8K-телевизоров

Компания LG приостановила производство 8K OLED-панелей для телевизоров, а также все научно-исследовательские работы в этом направлении. Причинами такого решения стали высокая стоимость технологии и острый дефицит контента.

© mobidevices.com

LG оставалась единственным производителем, продававшим 8K OLED-телевизоры на мировом рынке. Однако выпуск модели Z3 был прекращён, и замена ей так и не появилась. По мнению экспертов, южнокорейская компания покинула сегмент из-за слишком высокой цены 8K-панелей и слабого интереса со стороны потребителей.

Специалисты отмечают, что человеческому глазу сложно заметить разницу между 4K и 8K при стандартном расстоянии просмотра, из-за чего практическая польза технологии вызывает сомнения. Дополнительной проблемой остаётся крайне ограниченное количество контента в разрешении 8K. Несмотря на рост скорости интернет-соединений, фильмов и сериалов в таком формате по-прежнему очень мало.

После ухода из 8K-сегмента LG, TCL, Sony и Hisense Samsung остаётся единственным крупным игроком на рынке 8K-телевизоров. При этом и сама Samsung решила не демонстрировать модели с разрешением 8K на выставке CES 2026, сосредоточив внимание на развитии технологий RGB и QD-OLED.