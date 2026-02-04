Страны ЕС массово отказываются от сервисов американских IT-гигантов

Европейские правительства начали масштабную кампанию по выводу американских IT-гигантов из госсектора в пользу отечественных и открытых решений. Драйвером этого процесса стала концепция «цифрового суверенитета», которая из теоретической идеи превратилась в вопрос национальной безопасности, пишет Associated Press.

Франция уже официально подтвердила, что до 2027 года 2,5 млн чиновников полностью откажутся от сервисов Zoom, Teams и Webex в пользу национального сервиса Visio. Похожие процессы идут в Австрии, где армия перешла на LibreOffice, и в Германии, где власти земли Шлезвиг-Гольштейн в прошлом году перевели 44 тысячи почтовых ящиков сотрудников с платформы Microsoft на программу электронной почты с открытым исходным кодом.

«Мы хотим стать независимыми от крупных технологических компаний и обеспечить цифровой суверенитет», — заявил министр цифровизации региона Дирк Шредтер.

Кнопочный прецедент

Главным катализатором этих перемен стал страх перед политической нестабильностью и возможным давлением со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Опасения европейцев подкрепили недавние трения из-за Гренландии и инцидент с главным прокурором Международного уголовного суда в Гааге Каримом Ханом. Когда Microsoft отключила доступ к его электронной почте из-за санкций США, в Европе заговорили об «аварийном выключателе», который Кремниевая долина может использовать по приказу Вашингтона против любого неугодного лица или ведомства. Министр по делам госслужбы Франции Давид Амьель прямо заявил, что страна не может рисковать своими стратегическими инновациями и научными данными, допуская к ним неевропейских игроков.

Еще одной причиной ухода от американского софта стали опасения за конфиденциальность данных и неэффективность европейских антимонопольных мер против Google и Microsoft. В ЕС растет понимание того, что гигантские штрафы не ослабили доминирование IT-корпораций, а облачные сервисы остаются уязвимыми для американской киберслежки.

В ответ на это США пытаются внедрить так называемые «суверенные облака», где данные хранятся на территории Европы и управляются исключительно местным персоналом, однако политики вроде президента Франции Эмманюэля Макрона считают эти меры недостаточными.