В России начался первый отбор в отряд космонавтов с использованием ИИ

В России стартовал новый отбор в отряд космонавтов.

Положение об этом утвердил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, сообщает РИА Новости.

«Стартовал очередной отбор в отряд космонавтов «Роскосмоса». Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов утвердил положение о порядке и условиях проведения открытого конкурса по отбору граждан РФ в кандидаты в космонавты», — говорится в сообщении.

Как отмечается, отбор пройдет в два этапа. На заочном этапе претенденты должны подготовить и направить для проверки необходимый комплект документов. Тех претендентов, документы которых удовлетворяют требованиям, пригласят на очный этап отбора для проверки профессиональных навыков, психологических качеств, физической формы и состояния здоровья. Глава госкорпорации также сообщил, что анализ состояния здоровья космонавтов, их психологических тестов и остальных параметров в этот раз будет проходить с помощью искусственного интеллекта.

До этого Баканов рассказал, что спутник «Зоркий», который представляет собой аналог Starlink, запустят в серийное производство уже в текущем году. Он также указал, что к 2027 году планируется запуск орбитальной группировки из более чем 300 спутников. Глава «Роскосмоса» подчеркнул, насколько важно обеспечить связь во всех регионах, где отсутствуют наземные сети связи.