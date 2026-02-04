В Норвегии обнаружили 3000-летние наскальные рисунки

Под холмом Кольсостоппен в Бэруме на востоке Норвегии археологи и любители наскальной живописи вновь обратили внимание на доисторические изображения, которым более 3000 лет.

Опытный исследователь Тормод Фьельд обнаружил их случайно, сопровождая дочь в прогулке. То, что начиналось как обычный осмотр окрестностей, быстро превратилось в находку нескольких хорошо сохранившихся резных изображений на скале.

Корабли и символика моря

Наиболее впечатляющими оказались крупные резные корабли, часто встречающийся мотив бронзового века в Скандинавии. Некоторые вырезаны вертикально, другие перевернутыми, что, по мнению археологов, могло отражать представления о путешествиях, торговле, ритуалах или космологических верованиях, связанных с солнцем и загробной жизнью. Сходные изображения встречаются в Тануме в Швеции и Альте в северной Норвегии, что указывает на общие культурные традиции региона.

Помимо кораблей, Фьельд нашел большой отпечаток стопы и изображение руки с пятью пальцами. В норвежском наскальном искусстве человеческие фигуры встречаются реже, чем животные или корабли, что делает эти находки особенно ценными. Исследователи связывают их с ритуальным присутствием, территориальными знаками или символами идентичности.

«Такие отпечатки часто отражают участие человека в церемониях или связь с сакральными ландшафтами», — отмечают специалисты.

Фьельд подчеркивает, что успех в поисках наскальных рисунков связан с пониманием местности. В интервью Science Norway он объясняет, что ориентиры вроде древних береговых линий, скал, обращенных к солнцу, и близости к водным путям помогли ему найти изображения. В бронзовом веке уровень моря был выше, поэтому многие рисунки, находящиеся сегодня вдалеке от берега, когда-то располагались рядом с водой. Этот подход помогает лучше понять выбор и смысл размещения резных изображений.

Почему важна работа независимых исследователей

Рейдун Мари Аасхейм, археолог из округа Акерсхус, назвала находку «очень захватывающей». Она подчеркнула, что значительная часть культурного наследия остается незадокументированной из-за ограниченного финансирования официальных исследований, которые чаще проводятся при строительстве дорог или зданий. Таким образом, работа преданных своему делу исследователей-любителей, как Фьельд, играет ключевую роль в изучении доисторического наследия.

Особенностью находки в Бэруме также стало использование песчаника вместо привычного гранита. Песчаник мягче, поэтому отпечатки инструментов сохраняются в виде мелких углублений. Это дает важную информацию о технике резьбы бронзового века. Песчаниковые изображения менее долговечны и встречаются реже, что делает их сохранение особенно значимым.