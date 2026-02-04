Комплекс двойного назначения: передовые научные установки станут туристическими объектами

Уникальные инструменты для изучения Солнца и околоземного космического пространства, которые строятся сейчас на территории Бурятии и Иркутской области, будут открыты для туристов.

Почему ученые заинтересованы в этом, нам рассказал директор Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) СО РАН член-корреспондент РАН Андрей Медведев.

"Научная долина"

Андрей Всеволодович, на недавней пресс-конференции вы рассказали, что новые научные инструменты, построенные в рамках НГК РАН (Национальный гелиогеофизический комплекс Российской академии наук), скоро станут составляющими научного тура, доступного всем желающим, и это сразу вызвало огромный интерес. Как вообще возникла такая идея?

Андрей Медведев: Эта идея принадлежит министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову. Летом 2024 года он участвовал в заливке первого бетона в основание фундамента крупного солнечного телескопа-коронографа, который возводится в Саянской обсерватории в Мондах, и заметил, что в Тункинской долине, по которой он добирался до нашей стройки, расположено множество научных инструментов. И все они могут привлечь внимание туристов, потому что и сами уникальны, и природа вокруг просто волшебная. И он предложил создать туристический маршрут, и название тут же предложил - "Научная долина". И дал нам поручение заняться, наряду со строительством, еще и вопросами научного туризма.

Зачем ученым отвлекаться от науки на любопытствующих людей?

Андрей Медведев: Вы не поверите, но мы тут самая заинтересованная сторона. На научных установках должен кто то работать. Нам, например, к 2031 году, когда будут сданы все объекты НГК РАН, нужно вдвое увеличить штат института. Откуда взять 100 ученых, работающих по нашему направлению, и 400 квалифицированных инженеров? Естественно, заинтересовать и привести в профессию самим. Для этого надо показать, какие перспективы открывают эти инструменты. Вот здесь научный туризм и сыграет нам на руку. По замыслу министра, сюда должны приезжать лучшие студенты профильных вузов со всей России - для них это будет и награда, и возможность своими глазами увидеть, как делается большая наука. Но, думаю, когда этот маршрут заработает в полной мере, "Научная долина" станет местом, интересным самой широкой аудитории. Говорю об этом с уверенностью, потому что уже сейчас желающих посетить наши обсерватории немало. Экскурсии проводятся, но пока для очень небольших групп.

Потому что туризм - это не только достопримечательности, это еще и необходимая инфраструктура?

Андрей Медведев: Совершенно верно. Валерий Фальков после поездки поручил институту предметно проработать вопрос организации научных туристических маршрутов - прямо отдельной строкой это было прописано. В прошлом году мы представили в Минобрнауки РФ эскизный проект, который предусматривает организацию сухопутного и водного маршрутов с посещением всех научных объектов Тункинской долины. Более того, проект уже одобрен. Сейчас мы ждем средства на проектирование модульного быстровозводимого жилья для остановки туристических групп. Надеемся, что их выделят уже в этом году.

Что может увидеть турист, если проедет по этим местам?

Андрей Медведев: Быстро проехать не удастся, надо несколько дней заложить на путешествие. Сама Тункинская долина - это почти 200 километров котловины между горными хребтами: Хамар-Дабан, Большой Саян и Тункинские гольцы, есть минеральные источники и даже водопады. Красота неимоверная, недаром эти места называют Сибирской Швейцарией. И на всем протяжении долины работают научные инструменты. В Торах - комплекс оптических инструментов ИСЗФ СО РАН и Тункинский передовой комплекс для изучения космических лучей и гамма-астрономии (TAIGA) Иркутского госуниверситета, в Бадарах - радиогелиограф ИСЗФ СО РАН и радиотелескоп Института прикладной астрономии РАН. Дальше, в Мондах, - крупнейший в России солнечный телескоп с диаметром зеркала три метра (КСТ 3), который сейчас строится. Маршрут захватит и нашу Байкальскую астрофизическую обсерваторию - там расположен Большой солнечный вакуумный телескоп, работающий сегодня как площадка для экспериментов по адаптивной оптике, и будет разрастаться дальше по мере введения в строй новых инструментов НГК РАН.

Стройка в разгаре

Про новые инструменты НГК РАН: когда туристы, проехав по "Научной долине", смогут увидеть уникальный КСТ 3?

Андрей Медведев: Стройка в разгаре. Сейчас возведение объекта ведется с опережением графика, строительные работы идут и на 30 метровой башне будущего телескопа, и на административном и лабораторном корпусах. Не обходится без сложностей: например, дренажная система оказалась в разы сложнее, чем проектировалась. Однако надо отдать должное строителям: они оперативно решают вопросы и с выходом грунтовых вод, и с линзами вечной мерзлоты. Строят качественно, невзирая на погоду, только сейчас бетонные работы приостановлены из-за сильных морозов, но монтаж продолжается.

Когда начнется монтаж оборудования?

Андрей Медведев: Пока сложно сказать. Для нас это настоящий вызов, ведь инструмент уникальный, и при проектировании предполагалась международная кооперация. С учетом изменившихся обстоятельств всё - и собственно зеркала, и важные технологические узлы - предстоит сделать в России. Для этого ГК "Ростех" создает кооперацию отечественных производителей, привлекая всех, кто может быть задействован. Это значимо и для сооружения других инструментов комплекса, мы ведь не только телескоп строим.

Где еще сегодня идут работы?

Андрей Медведев: Начато строительство нагревного стенда под Ангарском и центра обработки данных (ЦОД) в Иркутске. Проект по возведению лидара успешно прошел Главгосэкспертизу. Так что пора продумывать новые маршруты для туристов.

Ключевой вопрос

Андрей Всеволодович, вы не раз упоминали НГК РАН - Национальный гелиогеофизический комплекс. Что это за научная структура, что туда входит?

Андрей Медведев: НГК РАН - это семь инструментов, которые будут работать в комплексе и все вместе наблюдать за событиями, происходящими на Солнце и в околоземном космическом пространстве. Наша задача - на основании анализа новых данных, которые мы получим с вводом в эксплуатацию всех установок, выдавать точный прогноз космической погоды. От этого зависит нормальная работа спутников, систем связи, навигации и другой наземной инфраструктуры.

Современная наука осознает неразрывность всех процессов, которые происходят между Солнцем и земной атмосферой. Все эти процессы должны наблюдать и спутники, и современные наземные приборы. В задачи НГК РАН включено наблюдение физических параметров поверхности Солнца, космической плазмы, магнитосферы, ионосферы, атмосферы. Эта идея последовательно отражена в наборе инструментов, которые мы строим. Поверхность Солнца будет наблюдать КСТ 3 - тот самый солнечный телескоп-коронограф с трехметровым зеркалом, который сейчас строится, и уже наблюдает радиогелиограф (его мы построили на первом этапе мегапроекта). За последствиями взаимодействия активных событий на Солнце с магнитосферой Земли будет следить система радаров. Ионосфера - это опять таки система радаров, лидар и нагревный стенд, который позволит проводить активные эксперименты. Чуть ниже расположены датчики комплекса оптических инструментов, его мы тоже уже запустили в эксплуатацию на первом этапе реализации мегапроекта. Объединяет это все центр сбора и обработки данных, где будет храниться вся информация, поступающая со всех инструментов.

Идея проекта принадлежит научному руководителю института академику Гелию Александровичу Жеребцову. Он 17 лет добивался, чтобы проект оценили и поддержали, это был долгий и очень непростой путь. Но Гелий Александрович умеет убеждать людей и доводить идею до воплощения. Вот только один пример: с 2003 года потребовалось 16 поручений правительства РФ и поручений президента, чтобы перейти от слов к делу. Постановление правительства РФ о создании НГК РАН вышло в 2014 году, в 2019 году мы начали проектирование и строительство первых объектов.

Кстати

Новые инструменты открывают новые возможности для ученых. Сибирский радиогелиограф, построенный в рамках первого этапа реализации НГК РАН, считается сегодня самым точным в мире инструментом в своем классе. Анализируя полученные на нем данные, ученые ИСЗФ СО РАН открыли один из механизмов ускорения плазмы в короне Солнца, чрезвычайно важных для изучения процессов, происходящих во время солнечных вспышек, и этот результат признан Объединенным научным советом СО РАН лучшим за 2025 год.