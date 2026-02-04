Назван топ-3 смартфонов стоимостью до 13 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех лучших бюджетных смартфонов стоимостью 11-13 тыс. руб.

© Honor

Открывает список Honor X7d за 11,5 тыс. руб. Он оснащается 6,77-дюймовым экраном с разрешением HD+ и частотой 120 Гц, чипом Snapdragon 685, камерой на 108 Мп, аккумулятором емкостью 6500 мАч, а также защищенным корпусом с сертификацией IP65 и NFC-модулем для бесконтактных платежей.

Следом идет Poco M7 4G, который за 11,1 тыс. руб. предлагает экран на 6,9 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц, чип Snapdragon 685, камеру на 50 Мп, аккумулятор на 7000 мАч, защиту IP64, гибридный слот microSD, ИК-порт и NFC.

Замыкает топ iQOO Z10 Lite, оснащенный защищенным корпусом по стандартам IP69 и MIL-STD-810H, благодаря чему устройство способно пережить недолгое погружение в воду на глубину до 2 метров. Гаджет также получил AMOLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц, чип Snapdragon 685, батарею емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 44 Вт, камеру с разрешением 50 Мп и кольцевой вспышкой, а также стереодинамики и NFC. Эта модель стоит в среднем 13 тыс. руб.