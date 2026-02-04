Роботизированный город и опустевшие офисы: Россию ждет технологическое «потрясение»

Основатель компании Cognitive Technologies Ольга Ускова заявила, что в России и мире началась революция в роботизации и беспилотных технологиях. По ее мнению, ключевым героем современности является технологический предприниматель, передает kp.ru.

Как указала специалист, «нам предстоит пережить потрясение, сравнимое по масштабу с появлением интернета». Ускова отметила, что эта революция уже носит практический характер. В качестве примера она привела 354 трамвая в Санкт-Петербурге, управляемые искусственным интеллектом, и роботов-агрономов, созданных для сельского хозяйства.

Роботы, по словам предпринимателя, повышают безопасность и снижают износ инфраструктуры, но не заменяют человека полностью. В будущем они смогут вытеснить работников, не создающих добавочную стоимость, однако это не будет означать потерю средств к существованию.

В то время как в обществе существует разное отношение к ИИ — от страха перед восстанием машин до безоговорочного оптимизма, — в США и России идут дискуссии о правовых рамках для автономных систем. Китай же, по данным Усковой, уже перешел к стадии внедрения роботизированного транспорта на городском уровне.

В заключение эксперт подчеркнула, что роботизация в сельском хозяйстве способна изменить образ жизни, сделав его более устойчивым и выгодным. Например, роботизированные тракторные станции могут обслуживать мелкие фермерские хозяйства, что будет способствовать развитию регионов.