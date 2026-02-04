Инсайдер: Vivo X300 Ultra станет одним из самых тяжелых флагманов
Уже в марте в Китае ожидается презентация моделей Vivo X300 Max и Vivo X300 Ultra, чей мировой релиз может состояться во втором квартале года. Вторая, говорят, получит мощную начинку. При этом инсайдеры всё чаще говорят о следующем поколении флагманов — серии Vivo X500.
По данным инсайдера Smart Pikachu, Vivo X500 Ultra может выйти раньше, чем ожидалось (но после X300). Точные характеристики устройства пока неизвестны, но предполагается, что смартфон получит «самый новый и мощный процессор Qualcomm», который ещё не представили.
Vivo X300 Ultra в свою очередь может стать «одним из самых тяжёлых в классе Ultra». По слухам, он получит две камеры по 200 мегапикселей, улучшенные объективы Zeiss и «серьёзные» возможности съёмки в темноте.