Huawei Nova 16 получит «серьезные» изменения в дизайне

Серия смартфонов Huawei Nova готовится к серьёзному обновлению внешнего вида, пишут инсайдеры. По их словам, модели Nova 16 могут стать «самыми заметными по дизайну за последние годы» и получить «неожиданные изменения» по сравнению с предыдущими поколениями.

© Ferra.ru

Так, инсайдер в Weibo сообщил, мол, Huawei планирует использовать «новые материалы» и «элементы конструкции» при создании Nova 16. Изменения приурочены к 10-летию линейки. Точная дата презентации пока неизвестна. Устройствам также пророчат одновременно тонкий и прочный дизайн.

Последний смартфон серии — Nova 15 — показали в декабре 2025 года. Он получил 6,7‑дюймовый OLED‑дисплей, процессор HiSilicon Kirin 8020 и камеры с 50 Мп основным сенсором, 12 Мп телеобъективом с 3x оптическим зумом и OIS, плюс 1,5 Мп мультиспектральный датчик. Фронтальная камера на 50 Мп.