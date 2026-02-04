Марсоход НАСА Perseverance совершил первый в истории выезд на поверхность Марса, полностью спланированный с помощью генеративного искусственного интеллекта.

«Эта демонстрация показывает, насколько продвинулись наши возможности, и расширяет перспективы исследований других миров», — отметил администратор НАСА Джаред Айзекман.

Как работает ИИ

Для планирования маршрута ИИ анализировал те же данные, что и специалисты-планировщики. Это включало изображения с камеры орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter и 3D-модели рельефа. На основе этих данных система определяла ключевые препятствия — валуны, крутые склоны, камни — и формировала последовательность навигационных точек, к которым должен был двигаться марсоход.

На видео с заезда видно, как Perseverance перемещается вдоль края кратера Езеро, следуя синим меткам навигации. Светло-голубые линии фиксируют путь колес, а черные показывают альтернативные маршруты, которые рассматривал ИИ. В ходе двух тестов марсоход преодолел почти 456 метров.

Значение для будущих миссий

Расположение Марса в среднем в 225 миллионах километров от Земли делает управление в реальном времени невозможным. Ранее ежедневные маршруты марсоходов составляли люди, вручную анализируя рельеф и выбирая безопасные точки движения. Новая система позволяет автоматизировать этот трудоемкий процесс, снижая нагрузку на операторов и ускоряя научную работу.

«Генеративный искусственный интеллект показывает большие возможности для того, чтобы марсоходы и другие аппараты могли самостоятельно передвигаться в космосе», — подчеркнула Ванди Верма из Лаборатории реактивного движения НАСА, участвовавшая в проекте.

ИИ не только прокладывает маршрут, но и выделяет интересные особенности поверхности, которые могут быть полезны для научной группы.

«Мы приближаемся к дню, когда ИИ и другие интеллектуальные инструменты позволят нашим вездеходам проходить большие расстояния, одновременно выявляя объекты для изучения», — добавила она.

Перед выездом маршрут был проверен на «цифровой копии» марсохода, чтобы убедиться, что машина сможет безопасно преодолеть преграды. Технология использует модели ИИ Claude, разработанные компанией Anthropic в сотрудничестве с НАСА.

Автономные возможности, продемонстрированные Perseverance, открывают путь для более эффективной работы марсоходов и других космических аппаратов на удалении от Земли. Такие системы позволят быстрее реагировать на опасности рельефа и увеличивать научную отдачу миссий.