Google выпустила обновление для Android 16

Google начала распространять очередное обновление для Android 16, однако на этот раз в нём не обнаружилось привычного набора патчей. Если заглянуть в официальный список уязвимостей, становится понятно, почему апдейт выглядит таким «спокойным».

Фактически в нём фигурирует лишь один пункт — уязвимость CVE-2026-010, связанная с драйвером VPU и потенциальным повышением привилегий. На фоне январского патча с целым набором исправлений контраст получается заметный.

В целом это скорее хорошая новость: серьёзных дыр, требующих срочного закрытия, в системе сейчас не обнаружено. Тем не менее обновиться всё равно стоит, как минимум ради актуального уровня безопасности.

А вот дальше будет интереснее. Уже в следующем месяце владельцев Pixel ждёт более заметный апдейт с выходом Android 16 QPR3. За последние месяцы Google выпустила несколько бета-версий, в которых тестировались новые функции и изменения, и финальный релиз обещает быть куда более насыщенным.

Особый акцент, судя по тестовым сборкам, сделают не столько на новых возможностях, сколько на производительности и плавности работы. И это как раз тот случай, когда «меньше новшеств — больше комфорта» может оказаться важнее любых визуальных фишек.

До финального релиза осталось совсем немного, и перед ним ожидается ещё как минимум одна бета-версия. Тем, кто любит пробовать новое раньше остальных и не боится экспериментировать, сейчас самое время присмотреться к программе тестирования.