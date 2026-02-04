На Алтае найдена 1300-летняя бронзовая табличка медвежьего культа

В южной Сибири, на берегах реки Чумыш, археологи нашли небольшую бронзовую табличку с изображением трех медведей в позе жертвоприношения. Прямоугольная пластина относится к VII–VIII векам и стала одним из самых южных примеров северной символики, известной прежде только в таежных районах Западной Сибири.

Результаты были опубликованы в журнале Вестник археологии, антропологии и этнографии.

«Медведи имели глубокое духовное значение, часто связываясь с предками и космическим порядком», — отмечают Фрибус и Грушин.

Зона на стыке леса и степи

Некрополь Чумыш-Перекат расположен в северо-восточном Алтае, где лесостепь постепенно переходит в тайгу. Этот район долго оставался малоизученным, скрытым между монументами Алтайских гор на юге и крупными речными культурами на севере.

Раскопки проводились учеными Института истории материальной культуры РАН и Алтайского университета после того, как эрозия обнажила человеческие кости на берегу. Исследователи открыли кладбище с захоронениями от неолита до раннего средневековья, среди которых сохранились семнадцать практически нетронутых раннесредневековых могил.

Женщина и символы севера

Бронзовая табличка находилась в могиле женщины 35–50 лет. Несмотря на то, что захоронение было потревожено в древности, большая часть погребальных предметов осталась на месте. Табличка показывает три медведя, головы расположены вертикально, лапы поджаты под тело — конфигурация, которую археологи называют «жертвенной позой».

Такие медвежьи символы характерны для северных охотничьих культур, но на юге встречаются крайне редко. Их присутствие рядом с южными украшениями — подвесками и поясными табличками, типичными для тюркской традиции — указывает на культурный синтез, а не случайное заимствование.

Женщина была украшена южными поясами и подвесками, но вместе с ними рядом лежала северная символика. Аналогичные комбинации встречаются и в других захоронениях: лошади, характерные для степных погребальных ритуалов, присутствуют в виде сегментов, а богатые поясные украшения — не только у мужчин, но и у женщин и детей.

Это показывает, что местные сообщества не просто копировали тюркские традиции. Они адаптировали их, смешивая с собственными верованиями и обычаями. Получился гибридный культурный ландшафт, где угорские, самодийские и тюркские элементы сосуществовали.

Переплетение верований и обычаев

Медведи на табличке символизируют не только духовные представления севера, но и своеобразный диалог между культурами. Расширение тюркской власти не стирало старые верования, а создавалось пространство, где идентичности перестраивались и переплетались. Чумыш-Перекат — редкий пример такого процесса.

Сейчас ученые анализируют органические остатки — кожу, шерсть, шелк — и планируют генетические исследования для выяснения происхождения погребенной общины.