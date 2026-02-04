Найдены следы крупнейшего землетрясения в истории Земли

Японские ученые исследовали крупное океаническое плато Онтонг-Ява в Тихом океане и обнаружили, что плита под ним была сильно изменена в результате вулканической активности. Плита обладает сложной структурой. Она состоит из слоистых образований, перекрытых плотинами.

Ученые отметили, что плато Онтонг-Ява образовалось 110 — 120 миллионов лет назад при извержениях подводных вулканов. Это вулканическое событие считается самым мощным в истории Земли. Оно радикально изменило окружающую среду и вызвало массовое вымирание.

Недавние исследования указали на причину вулканической активности. Она оказалась связана с термохимическим шлейфом — восходящим потоком, исходящим из глубин мантии. Но оставалось неизвестным, как магма повлияла на уже существующие океанические плиты.

В ходе новой научной работы ученые проанализировали высокочастотные сейсмические волны, зарегистрированные сейсмометрами на дне океана и на островах. Результаты показали, что волны Po распространялись эффективно, а волны So были сильно ослаблены. Это указало на чередование горизонтальных и вертикальных отложений в массиве плиты.

Моделирование показало, что магма, поднимающаяся из глубин, образовывала вертикальные скопления в плите Онтонг-Ява, которые затем привели к химическим модификациям. Ученые пришли к выводу, что океанические плиты могут претерпевать значительные физико-химические изменения из-за крупномасштабной вулканической активности. Эти данные помогают лучше понять динамику формирования плит, сообщает Geophysical Research Letters.

Ранее ученые установили, почему мощные землетрясения на Камчатке произошли через короткий промежуток времени. Между этими событиями прошло всего 73 года.