В работе ChatGPT произошел глобальный сбой

Пользователи бота ChatGPT по всему миру сталкиваются с масштабным сбоем. На неисправности в работе нейросети пожаловались тысячи людей, об этом свидетельствует информация сервиса мониторинга отказов DownDetector.

Оказалось, что в работе чат-бота зафиксировали сразу несколько проблем. Часть пользователей написала обращения из-за того, что нейросеть перестала отвечать на запросы. Другая часть — по причине того, что чат-бот начал выдавать сообщения о системной ошибке при попытке выполнить команду. Также люди жаловались на пропажу прошлых чатов и на то, что их список не загружался. Некоторые юзеры ChatGPT даже не смогли авторизоваться в сервисе из-за сбоев.

