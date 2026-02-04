Россияне потратили десятки миллиардов рублей на смарт-часы

В 2025 году в России было продано около 6,4 млн смарт-часов и фитнес-браслетов на общую сумму 46,5 млрд рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «М.Видео».

Средняя стоимость устройств по итогам года составила около 7,3 тыс. рублей, что отражает устойчивый спрос на модели с расширенными функциями для повседневного использования, включая мониторинг активности и сна, уведомления и спортивные режимы.

В количественном выражении заметную долю рынка заняли устройства массового сегмента. Также высокие продажи в штуках показали Xiaomi, Redmi и Apple, предлагающие широкий ассортимент устройств для разных сценариев использования.

В денежном выражении основную долю рынка сформировали более технологичные решения. Наибольшие показатели продаж в рублях продемонстрировали Apple и Samsung благодаря расширенному функционалу устройств, дизайну и интеграции с экосистемами смартфонов и сервисов.

Среди конкретных устройств наибольший спрос по количеству продаж показали Redmi Watch 5 Active, Xiaomi Smart Band 9, Huawei Watch Fit 3, Huawei Band 10 и Redmi Watch 5 Lite. В денежном выражении лидерами стали Apple Watch Series SE (2022), Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2, а также Huawei Watch Fit 3 и модели линейки Huawei Watch GT 5.

Для сравнения: по итогам 2024 года в России приобрели 6,2 млн умных часов за 49 млрд руб.