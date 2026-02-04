ПД-8 для SSJ прошел 150-часовые испытания при максимальных нагрузках

Авиадвигатель ПД-8 для самолета Sukhoi Superjet 100 успешно прошел 150-часовые испытания при максимальных нагрузках, сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«Объединенная двигателестроительная корпорация госкорпорации «Ростех» успешно провела самое сложное сертификационное испытание двигателя ПД-8 для самолета Superjet. В течение полутора месяцев работу всех систем силовой установки проверяли на максимальных режимах, имитирующих длительную эксплуатацию. В ходе комплекса 150-часовых сертификационных испытаний двигатель подвергался запредельным нагрузкам. Цель – подтвердить ускоренными жесткими тестами высокую безопасность работы ПД-8 в реальной эксплуатации», – говорится в сообщении.

Уточняется, что длительное тестирование двигателя ПД-8 проводилось на испытательном стенде «ОДК-Авиадвигатель» в Перми. Так, специалисты в течение полутора месяцев проверяли силовую установку, определяя возможности работы в условиях колоссальных нагрузок на все системы двигателя.

В ведомстве добавили, что ПД-8 испытывали при одновременном достижении максимальной тяги, эксплуатационных оборотов роторов и температуры газа за турбиной низкого давления. При этом на различных этапах блок-теста проверялась длительная работа двигателя при максимальных и минимальных давлениях и температурах топлива и масла, а также при максимальных отборах воздуха из компрессора. Проверки прошли в соответствии с программой и выполнены в полном объеме.

Как отмечается, в настоящее время двигатель ПД-8 продолжает проходить комплекс стендовых и летных испытаний, подтверждая правильность конструкторских решений и заданные технические характеристики. Ранее успешно прошли сертификационные испытания ПД-8 по забросу птиц и воды, обрыву лопатки вентилятора, показавшие его надежную работу и безопасность в критических условиях. Также двигатель подтвердил свои характеристики во время акустических проверок, работу силовой установки при боковом ветре и при тестировании реверсивного устройства.

В пресс-службе напомнили, что двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 создан с применением передовых технологий и новейших отечественных материалов. Отечественная силовая установка тягой 8 тонн предназначена для ближнемагистральных самолетов Superjet 100 и самолетов-амфибий Бе-200.