Android-смартфоны скопируют функцию iPhone 17

Китайские компании адаптируют востребованную функцию iPhone 17. Об этом сообщает издание Android Authority со ссылкой на известного инсайдера Digital Chat Station.

© Lenta.ru

Журналисты медиа напомнили, что вышедшие осенью смартфоны линейки iPhone 17 получили фронтальную камеру Center Stage с квадратным сенсором. По информации инсайдера Digital Chat Station, подобную камеру скоро получат смартфоны популярных китайских брендов.

Авторы объяснили, что камера с квадратным сенсором позволяет делать селфи в альбомной и портретной ориентации без физического поворота телефона. Во время съемки iPhone просто обрезает изображение. Из раскрытых инсайдером данных стало известно, что эту функцию скопируют как минимум два китайских бренда — Oppo и Huawei.

Digital Chat Station уточнил, что Oppo даже разработала более продвинутый квадратный сенсор, чем у Apple, и оснастит им свой флагманский смартфон Find X10. Huawei, напротив, добавит новую камеру в недорогой телефон Nova 16. Сроки выпуска аппаратов не раскрываются.

Ранее журналисты издания BGR объяснили, что iPhone стоят дороже Android-смартфонов из-за длительной поддержки и закрытой iOS. Они отметили, что смартфоны Apple поддерживают минимум пять лет с момента выпуска.