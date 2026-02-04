Япония отложила запуск ракеты H3 со спутником

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) приняло решение на неопределенный срок отложить запуск ракеты-носителя H3 со спутником, который должен был состояться до конца марта. Об этом объявила JAXA.

© JAXA

В JAXA пришли к выводу, что осуществить запуск до 31 марта невозможно, поскольку до сих пор проводится анализ причин неудачного запуска этой же ракеты в конце 2025 года. В агентстве также подчеркнули, что проводится анализ потенциальных долгосрочных последствий для ракетной программы H3.

"Мы продолжаем прилагать усилия для определения причин, которые привели к провалу запуска ракеты H3F8. Дата нового запуска будет объявлена после ее утверждения", - говорится в заявлении.

22 декабря с космодрома Танэгасима на юго-западе Японии был осуществлен запуск ракеты H3 со спутником "Митибики", обеспечивающим работу системы глобального позиционирования Quasi-Zenith Satellite System (QZSS), которую называют японской GPS. Пуск прошел без проблем, первая ступень ракеты успешно отделилась. Однако двигатель второй ступени ракеты остановил работу раньше запланированного срока.

В феврале 2026 года должен был пройти запуск последнего спутника этой серии, что довело бы их число на орбите до семи. Это позволило бы Японии стабильно эксплуатировать собственную систему позиционирования, не полагаясь на иностранные спутники.

Система QZSS предназначена для повышения точности определения местоположения смартфонов и других устройств, а также для передачи экстренных оповещений о землетрясениях и других стихийных бедствиях в районах с ограниченным радиосигналом. По данным японских СМИ, точность системы QZSS для гражданских пользователей позволяет добиться погрешности в определении местоположения объектов на поверхности Земли в несколько сантиметров, в то время как погрешность американской GPS составляет несколько метров.

H3 - крупнейшая ракета-носитель Японии, работающая на жидком топливе. Ее длина составляет 63 м, диаметр - 5,2 ме, грузоподъемность - от 4 до 6,5 тонны. При этом длина и вес первой ступени могут меняться в зависимости от типа двигателя и наличия ускорителей. Разработка ракеты началась в 2013 году. Компания Mitsubishi Heavy Industries потратила на эти цели около 200 млрд иен ($1,32 млрд). Для создания некоторых деталей новой ракеты использовались 3D-принтеры, что позволило снизить стоимость ее производства.