«Это будет сенсация»: как российские ученые ищут жизнь на Венере

Российские ученые сегодня работают над проектом по поиску жизни на Венере. И вероятность того, что мир стоит на пороге нового сенсационного открытия, по их словам, очень высока.

Исследования Венеры сегодня стоят в приоритете у сотрудников Института космических исследований РАН, заявляет ведущий научный сотрудник ИКИ Натан Эйсмонт.

— Эта история началась еще в 1960-е и сегодня получила новое развитие, — рассказывает эксперт корреспонденту «Вечерней Москвы». — Появились новые гипотезы, другие подходы и возможности исследования планет и, что немаловажно, финансовая поддержка.

Первая посадка космического аппарата на Венеру напрочь разрушила существовавшее ранее представление о планете. До этого, говорит Эйсмонт, были предположения, что Венера похожа на Землю.

— Обе планеты по размерам и массе очень схожи, — продолжает ученый. — Поэтому считалось, что и условия обитания чуть ли не идентичны. Допускали, что температура выше градусов на 10, а давление больше примерно на две атмосферы. Поэтому первая посадка на Венеру в 1966 году оказалась неудачной: давление в 92 атмосферы раздавило космический аппарат, а температура на поверхности оказалась почти в 10 раз выше — около 500 градусов. Но неудачный опыт — тоже опыт. Первый советский спутник, достаточно мягко привенерившийся, достиг своей цели в 1970 году: «Венера-7» продержалась в горящем новом мире около 20 минут. «Венера-8» закрепила успех и доказала, что фотосъемка поверхности Венеры возможна. Осенью 1975 года спускаемый аппарат «Венеры-9» впервые в истории человечества передал на Землю снимки поверхности планеты.

Полученные фото тщательно изучали, и планетолог Леонид Ксанфомалити, ученый с мировым именем, увидел то, что ускользнуло от взгляда других экспертов.

— Он выдвинул неожиданную гипотезу, которая остается актуальной до сих пор, — продолжает Эйсмонт. — Ксанфомалити, изучив переданные с Венеры 14 снимков, увидел на поверхности не просто некие предметы. Он заметил, что они изменяются и даже перемещаются. То есть если объект присутствовал на одном фото, то на другом его уже не было. Складывалось впечатление, что объекты трансформировались или перемещались.

Это было сенсационное открытие, о котором Леонид Васильевич рассказал в одном из авторитетных научных журналов. Отнеслись к этому, вполне объяснимо, скептически, заверяя, что просто «померещилось».

— Естественно, это вызвало множество вопросов, — говорит Эйсмонт. — Реакция бывшего в то время директора института была соответствующей, он предложил ученому написать заявление по собственному желанию, но Ксанфомалити умел убеждать людей и отстоял свое мнение, доказав, что там что-то есть. Увольнение исключили, но насчет остального просто не поверили. Да, что-то перемещается. Мало ли — может быть, это просто ветер. Однако ветер тоже изучили, и у поверхности он оказался очень слабым. Эта несостыковочка так и осталась необъяснимой....

Этого вопроса не касались вплоть до нашего времени. В 2019 году фотографии обработали снова уже более технологичным методами.

— Новая обработка позволила увидеть происходившее на Венере уже неподготовленному человеку, — заверяет Натан Андреевич. — Несколько предметов перемещаются и видоизменяются. Эти объекты даже получили свои имена, одного из них, например, назвали «медвежонком». Стали решать, что с этим делать. И сегодня, чтобы получить ответы, что же там находится, мы начали работать над проектом «Венера Д».

Сейчас ученые трудятся над созданием нового современного аппарата и над разработкой экспериментального полигона, где новое оборудование пройдет испытание в условиях, близких к венерианским.

— Лично я считаю, что мы видим проявление другой жизни, — говорит Эйсмонт. — На Земле жизнь существует на основе углерода. Там при таких условиях существование подобной формы невозможно. Но она может быть другой. На основе имеющихся у нас данных можно предположить, что это «кремниевая» жизнь.

Новый проект выполняется с учетом современных представлений о кремниевой жизни. Формируется точка зрения, что есть и другие формы жизни, которые находятся ближе, чем мы ожидали. Речь не идет о высокоразвитой цивилизации, но даже если это микробная жизнь, это уже сенсация.

По словам Эйсмонта, «адская» температура на Венере только на поверхности, на высоте 60–70 километров она уже гораздо ниже.

— В проекте «Венера Д» предусматривается исследование этих слоев атмосферы при помощи приборов, напоминающих микроскопы, — говорит ученый. — До сих пор никто, кроме наших аппаратов, не достигал поверхности Венеры, да и не собирается этим заниматься. Оборудование, которым планируется оснастить космический корабль, позволит рассмотреть детали организмов в мельчайших подробностях. А предметы, которые меняются, мы склонны считать организмами, — комментирует Натан Эйсмонт. — Это такие же обитатели планеты, как и мы, только «сделанные» из других материалов. Можно сказать, что мы слишком многого хотим. Но если нам удастся доказать, что это живые существа, сказать, что это будет сенсация, — это ничего не сказать!

По словам ученого, Венера полна тайн и загадок и в каком-то смысле она нас даже пугает. Почему она стала именно такой?

— Она ближе к Солнцу, но не настолько, чтобы разогреваться до 500 градусов, — заверяет эксперт. — И уже сейчас могу сказать, что это произошло благодаря парниковому эффекту. И это причина опасаться его последствий уже на Земле — есть пессимистично настроенные ученые, предсказывающие такую судьбу нашей планете. Полюбоваться великолепными рассветами на Венере не удастся, она все покрыта плотными облаками, которые и стали причиной разогрева. Так что в глобальном смысле изучение Венеры — это вопрос нашей жизни и смерти. Сегодня ученые высказывают многие предположения, как «охладить» планету, превратив ее практически во вторую Землю. Так что нам предстоит много работы, чтобы понять, что там происходит.