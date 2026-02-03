После «лагучих» обновлений Windows 11 в Microsoft решили взяться за ум

Microsoft, судя по всему, решила прислушаться к многочисленным жалобам пользователей. Руководство компании заявило, что в этом году основной фокус будет смещён на улучшение стабильности, скорости работы и удобства Windows 11, а не на добавление новых функций. В том числе связанных с ИИ.

За последнее время пользователи столкнулись с рядом проблем в системе: некорректной работой диспетчера задач, ошибками в проводнике, сбоями после обновлений, а также назойливыми предложениями и всплывающими окнами. Многих также не устраивает общее снижение производительности по сравнению с Windows 10, пишут СМИ.

По данным инсайдеров, Microsoft намерена использовать метод «роя» — собрать большую группу инженеров для быстрого устранения самых критичных недостатков.

Хотя Windows продолжает доминировать на рынке, компания, как пишут эксперты, осознаёт, что постоянные проблемы подрывают доверие к системе. И на фоне усиления позиций Linux это особенно опасно.