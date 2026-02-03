На Солнце зафиксировали вспышку наивысшего класса X

Вспышка наивысшего класса Х произошла на Солнце, пишет пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

Как следует из данных на сайте Лаборатории, до неё во вторник, 3 февраля, на Солнце уже произошли две обычные вспышки класса С и восемь сильных класса М.

«На Солнце началась вспышка уровня X. Балл события — X1.5. Пик достигнут в 17.08 по московскому времени», — отметили астрономы.

Исследователи пояснили, что эта вспышка стала уже четвёртым событием класса Х в этом году. Первые две произошли 18 января и 1 февраля. Третья случилась 2 февраля, ей был присвоен балл Х8.1 (сильнее в этом цикле только две вспышки — 3 октября и 14 мая 2024 года).

По словам астрономов, по состоянию на 17:32 мск нет очевидных признаков выброса плазмы к Земле.