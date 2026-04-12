У саранчи нашли слабое место, и оно оказалось до смешного простым

Нашествия саранчи — большая проблема для многих фермеров по всему миру. Огромные сборища насекомых затмевают собой небо и нередко могут уничтожить большие объемы растительности, включая посевы. Но, возможно, с вредителями можно бороться неожиданно простыми средствами. Портал popsci.com рассказал о свежей научной работе, которая нашла элегантное решение сложной проблемы.

© Unsplash

На Сомали, Аравийском полуострове и в юго-западной Азии пустынная саранча досаждает фермерам в количествах, которых не видели десятки лет. В ответ фермеры обрабатывают наделы химическими инсектицидами и биопестицидами, но со спорными результатами. Нашествие саранчи в 2019-2021 годах вынудило людей в этих регионах потратить (по разным оценкам) до $300 млн на контроль проблемы. А ученые, изучающие рои саранчи в Мексике, предупреждают, что по вине глобального потепления, создающего теплые и влажные условия, определенные виды саранчи могут распространиться на новые территории.

Но, возможно, в Сенегале нашли потенциальное решение — оно кроется в том, где сенегальские кузнечики берут энергию для роевого поведения. Протеин находится на дне пищевой пирамиды саранчи, и его включение в посевные культуры может помешать им сформировать рои. При полевых испытаниях урожай, выращенный на азотном удобрении, принес насыщенные протеином плоды с низким содержанием углеводов. Для сенегальских кузнечиков такие растения куда менее привлекательны, поскольку им нужна насыщенная углеводами диета — без нее не получится создать запасы жира, питающие размножение и миграцию на дальние расстояния.

На протяжении нескольких месяцев команда ученых работала совместно с 100 фермеров из двух деревень. Каждый фермер выращивал пшено на двух наделах: один был обработан коммерческим азотным удобрением, а другой — нет. После этого исследователи изучили поля на избыток вредителей и повреждения три раза в течение роста крупы. Они обнаружили, что обработка удобрениями значительно снизила оба показателя, параллельно увеличив урожай.

Авторы научной работы из Университета штата Аризона — одни из первых, кто продемонстрировал прорывную стратегию борьбы с сенегальским кузнечиком. Но тут важно помнить, что это лишь один из вредителей, обладающих роевыми тенденциями. Хотя вся саранча — кузнечики, не все кузнечики становятся саранчой, и лишь малая часть из тысяч видов кузнечиков считается истинной саранчой.

По мнению биологов, саранча роится при специфических, зачастую довольно сложных обстоятельствах. Например, при повышенных осадках, поскольку они делают почву влажной и подходящей для размножения, или при длительной засухе — из-за ограниченных ресурсов саранча вынуждена сбиваться в группы. Если факторы окружающей среды складываются определенным образом, то саранча может резко начать плодиться и объединяться в гигантские рои, что и приводит к проблемам.

Хотя азотные удобрения действительно способны помочь в борьбе с саранчой, масштабирование этого решения может быть сложным, поскольку нашествия вредителей часто случаются в удаленных регионах. Многие тактики по противодействию саранче сталкиваются с этой проблемой — их тяжело применять в регионах с ограниченной инфраструктурой.

Тем не менее, результаты научной работы очень важны, поскольку глобальное потепление приводит к учащению подобных нашествий. В дальнейшем ученые собираются попробовать достичь тех же результатов с помощью компоста, а не более дорогого коммерческого удобрения.