Континенты оказались не такими твердыми, как считалось

Новое исследование, опубликованное в журнале Science, основанное на спутниковых данных, изменяет представление о структуре Земли. Ученые показали, что линии разломов на Тибетском плато слабее, а континенты менее жесткие, чем считалось ранее.

© naukatv.ru

Анализ проводился с использованием более 44 000 радиолокационных изображений спутника Copernicus Sentinel-1 и более 14 000 измерений с помощью GPS и других глобальных систем навигации.

Плато, которое «дышит»

Тибетское плато, площадь которого превышает 2,5 млн кв. км и средняя высота — свыше 4500 м, образовалось в результате столкновения Индийской и Евразийской плит. Регион включает части Китая, Индии, Непала, Бутана, Пакистана, Таджикистана и Кыргызстана. До сих пор ученые считали, что континентальные блоки здесь жесткие, а разломы — прочные границы. Новые данные показали иное: породы текут, линии разломов действуют как слабые зоны, позволяя земной коре медленно растягиваться и смещаться.

Карты смещения показывают восточную часть плато, движущуюся на восток на 25 мм в год, а более спокойные зоны — всего на 10 мм. Зеленые участки на карте перемещаются в противоположную сторону, что отражает растяжение земной коры.

Детальное картирование движения земли

Исследование под руководством Тима Райта (Университет Лидса/COMET) с участием специалистов из Китая, Австралии, США, Великобритании и Новой Зеландии позволило создать беспрецедентно детальные карты горизонтальных и вертикальных деформаций.

«Это самая четкая на сегодняшний день картина того, как континент деформируется под воздействием колоссальных сил», — отметил Тим Райт.

Карты показывают, что Куньлуньский разлом чрезвычайно слаб, что позволяет северной границе центрального Тибета смещаться относительно окружающей области. Внутренняя часть плато растягивается в восточно-западном направлении, высвобождая накопленную гравитационную энергию. Зеленые участки опускаются на 5 мм в год, коричневые поднимаются на 5 мм, демонстрируя вертикальные движения поверхности.

Почему это важно для науки и безопасности

Эти результаты меняют подход к моделированию сейсмической опасности. Понимание того, как именно смещаются континенты, позволяет точнее прогнозировать землетрясения.

«Команда использовала десятилетние наблюдения Sentinel-1 для создания самых точных карт деформации плато и выявила ключевую роль крупных систем разломов в континентальной тектонике», — подчеркнул руководитель миссии ESA Нуно Миранда.

Исследование показывает, что континенты не ведут себя как жесткие блоки, а скорее как пластичные массы, способные медленно течь, особенно вдоль крупных разломов. Это объясняет широкое растяжение центрального и южного Тибета, которое десятилетиями ставило геологов в тупик.

Использование Sentinel-1 позволило создавать интерферометрические карты с миллиметровой точностью, фиксируя даже незначительные смещения поверхности. Это бесценный инструмент для геофизиков и планирования мер сейсмической безопасности в регионе и аналогичных зонах с высокой тектонической активностью.

Цель исследования не только научная: оно задает новый стандарт наблюдений и может быть применено для улучшения моделей сейсмической опасности в других частях мира. Понимание «текучей» природы континентов и слабости разломов помогает оценивать риски и готовиться к будущим землетрясениям.