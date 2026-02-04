Apple изменила модель продаж MacBook

Теперь покупатели могут самостоятельно собрать необходимую конфигурацию Mac примерно также, как собирались персональные компьютеры в 2000-х. На главном портале apple_com, привычные странички с готовыми конфигурациями MacBook Pro куда-то исчезли. Вместо них покупателя встречает один-единственный продукт и предложение «настроить характеристики».

Раньше все было просто. Хочешь простой MacBook, значит покупаешь базовую модель. Нужно больше оперативки? Можно купить готовую модель на 150 долларов дороже, заодно и емкость SSD прибавится, даже если в этом нет никакой необходимости. Теперь Apple продвигает другую модель продаж. Покупатель начинает с чистой страницы и поэтапно выбирает всё что ему необходимо, начиная от размера дисплея и цвета корпуса до чипа, объема памяти и даже блока питания. Соответственно, меняются цена и срок доставки меняются в реальном времени.

Интересно, что при нововведении, сами технические характеристики «железа» остались неизменны. Тот же M3 Pro, те же 18 ГБ памяти в базе. Но психология выбора полностью перевернута. Вместо попыток купить модель подороже, покупатель начинает размышлять насколько он готов раскошелиться ради дополнительных 8 ГБ оперативки. Предполагают, что такой подход к продажам является лишь попыткой замаскировать будущее повышение цен на отдельные комплектующие, когда это понадобится, не анонсируя громких повышений.

Зачем всё это Apple?

Все эти сложности с конструктором, все же не просто «полет дизайнерской мысли». Ходят упорные слухи, что с выходом новых чипов M5 Pro и M5 Max для MacBook Pro, компания впервые позволит пользователям кастомизировать не просто чип, а количество ядер CPU и GPU в нем. То есть покупателям не нужно будет переплачивать за излишние мощности, если их работа требует мощного процессора, но вполне может обойтись без SSD максимального объема.

Ожидается, что новые ноутбуки на M5 могут дебютировать уже в ближайшее время, возможно, в первой половине 2026 года. И когда это случится, обновленный сайт Apple будет полностью готов предложить новую модель «игры» в сборку ПК.

Базовые версии Mac по-прежнему можно будет купить в розничных магазинах или у партнеров. Однако если пользователь желает чего-либо эксклюзивного, вроде 128 ГБ оперативной памяти и 8 ТБ хранилища, стоит готовиться к тому, что такой красавец будет собираться специально для него, а значит, ждать его придется дольше.

В общем, Apple, похоже, решила добавить покупателям немного ностальгии и свободы выбора. Ведь так веселее для клиентов, и намного выгоднее для нее. Теперь можно не только выбрать цвет ноутбука, но и почувствовать себя немножко инженером, собирающим свою собственную машину мечты. Только без отверток и термопасты.