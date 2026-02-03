Надвигающуюся на Землю C/2026 A1 разорвет

Надвигающаяся на Землю комета C/2026 A1 прекратит свое существование, поскольку столкнется с испепеляющим теплом Солнца. Об этом Евгений Бурмистров.

«Гарантированному разрушению ядра способствуют два фактора: испепеляющая жара и мощные приливные силы, возникающие из-за того, что Солнце сильнее притягивает ближнюю сторону кометы, чем дальнюю, что приводит к ее деформации и разрыву», — сказал ученый.

При этом Бурмистров заметил, что есть некоторая вероятность того, что C/2026 A1 сохранит целостность.

Новая комета приблизится к Земле в феврале

В январе старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев заметил, что комета C/2026 A1, которая, по предположению ученых, представляет собой осколок Великой кометы 1106 года, не представляет опасности для Земли.