Впервые в истории бабочка вылупилась из куколки в космосе. Необычный эксперимент провели ученые из Чунцинского университета, сообщает NEWS.ru.

© mir24.tv

Исследователи поместили куколку бабочки в герметичный модуль и отправили в космос в декабре прошлого года. Внутри капсулы поддерживались необходимые для жизни температура, давление и влажность. Сам модель спроектировали в виде маленькой экосистемы с растениями для производства кислорода и микроорганизмами для переработки отходов.

В итоге насекомое смогло вылупиться и даже махать крыльями в невесомости. По мнению ученых, этот эксперимент доказывает, что в космосе могут работать сложные системы жизнеобеспечения для живых организмов. В ближайшем будущем эксперты собираются проверить, насколько надежны и долговечны такие космические экосистемы.

В прошлом году российские космонавты первыми в мире вырастили идеальные структуры кристаллов в открытом космосе. Эксперимент необходим для создания ключевого материала для производства солнечных батарей и микроэлектроники.

В 2021 году в американской оранжерее на борту Международной космической станции (МКС) впервые зацвел перец. Эксперты полагают, что культивирование растений на орбите позволит космонавтам со временем обеспечивать себя едой. Годом ранее на МКС впервые вырастили листовой салат. По словам ученых, он оказался таким же полезным, вкусным и питательным, как «земной. Посевы вызревали в течение 33-56 дней, после чего часть употребляли в пищу, а часть замораживали и отправляли на Землю для дальнейшего изучения.