В ЮАР найдены следы динозавров возрастом 132 млн лет

В районе Книсна в Западно-Капской провинции ЮАР обнаружены новые следы динозавров, что свидетельствует о гораздо более длительном присутствии этих животных на юге Африки, чем считалось ранее. Открытие сделала команда ихнологов - специалистов по изучению следов и окаменелых отпечатков - во время полевых работ на побережье Западно-Капской провинции, отметила газета The Southafrican.

Следы датируются примерно 132 миллионами лет и относятся к раннему меловому периоду - на 50 миллионов лет моложе отпечатков, найденных в бассейне Кару в центральной части страны.

По мнению исследователей, отпечатки оставили разные виды динозавров - хищные тероподы и травоядные орнитоподы или завроподы.

"Более детальное изучение отложений выявило более двух десятков вероятных следов", - отметил исследователь Чарльз Хелм.

При этом ученые воздержались от чрезмерных интерпретаций и сосредоточились на подтверждении возраста и значимости находки. Главный вывод: динозавры обитали в районе Книсна значительно позже, чем предполагалось.

Это открытие следует за другим крупным прорывом 2025 года - находкой следов возрастом 140 миллионов лет на другом участке побережья Западно-Капской провинции. Авторы исследования считают, что следы в Книсне укрепляют аргументы в пользу систематического изучения других выходов меловых пород в двух провинциях.