Почему у динозавров бывали такие маленькие передние лапы?

Над тираннозаврами часто шутят из-за их крошечных рук, но они были не единственными динозаврами с короткими передними лапами. Семейство под названием альваресзавриды орудовало такими крошечными руками, что ученые до сих пор спорят о том, как они ими пользовались. Журнал Smithsonian рассказал о свежей научной работе, изучившей манипулоникса — одного из таких динозавров.

© Wikipedia

Манипулоникса обнаружили палеонтологи из РАН, проводившие раскопки в пустыне Гоби в 1979-м, но изучили и описали его частичный скелет лишь недавно. Динозавр мелового периода заинтересовал научное сообщество, потому что он обладает, пожалуй, одними из самых странных рук среди представителей своего рода. На каждой — по одному крупному когтю, который с обоих сторон окружен маленькими пальцами, а на месте большого пальца — шпора.

Почему манипулоникс развил столь необыкновенную анатомию — загадка. Хотя виды из семейства альваресзавридов раньше рассматривались как муравьеды, авторы новой научной работы предполагают, что манипулоникс разорял чужие гнезда, и коротенькие руки помогали ему уносить яйца во время побега. Если это так, то подобное поведение вновь заставит палеонтологов пересмотреть понимание этого любопытного вида.

Для контекста, наука ничего не знала о таких динозаврах вплоть до 1991-го. В этом году палеонтолог Хосе Бонапарт, отталкиваясь от частичного скелета, найденного в древних скалах Аргентины, описал нового динозавра размером с индейку. Он назвал его альваресзавром — в честь аргентинского историка Григорио Альвареса. Тогда об этом виде почти ничего не было известно; Бонапарт описал его, рассмотрев части позвоночника, бедер, плеча, ног и одной руки. Рептилия оказалась достаточно уникальной, чтобы получить собственное имя, но в то время она выглядела сравнительно стандартной — еще один из множества рапторов.

Никто не знал, что альваресзавр был лишь первым названным представителем целой группы необычных динозавров. По факту, ископаемые останки этих птицеподобных животных уже были найдены специалистами, но о них практически забыли в музейных коллекциях. Лишь после открытия еще одного существа, теперь уже в пустыне Гоби, палеонтологи начали сопоставлять факты. Маленького динозавра 1993 года назвали моноником («один коготь») — кости его запястий срослись, а на конце короткой, крепкой руки был коготь.

Позже появились и другие похожие виды. Патагоника нашли в Аргентине в 1996-м, шувуйю — в Монголии в 1998-м. Менее чем за 10 лет альваресзавр из ничем непримечательного животного стал прародителем семейства, о нюансах которого спорят и сегодня.

Чтобы понять, кем на самом деле были альваресзавры, палеонтологи хотели сначала понять, как они относятся к другим динозаврам. В 1990-х, когда семейство только начало привлекать внимание экспертов, палеонтологи активно искали окаменелости, показывавшие эволюционный переход от динозавров к современным птицам. Альваресзавры были так похожи на птиц, что определение их родства с птицами и другими динозаврами стало приоритетом — и серьезным вызовом.

Хотя альваресзавра поставили ближе к динозаврам, мононик и шувуйя оказались ближе к птицам — окаменелость последнего даже имела перья. Но это не очень пряосняло, как эволюционировали эти странные животные. Первые найденные динозавры группы жили ближе к концу мелового периода — специалистам потребовались годы, чтобы найти их предков и начать заполнять пробелы в информации.

Например, в 2010-м палеонтологи назвали раннего альваресзавра гаплохейра («простая рука») — его нашли среди ископаемых юрского периода в Китае. Он жил за десятки миллионов лет до мононика и шувуйи — гаплохейр был в два раза длиннее и в пять раз тяжелее, чем некоторые из его родственников. Он также имел более длинные руки с тремя когтями и полную пасть острых зубов, но у него были и общие черты с поздними альваресзаврами.

От столь хищного, опасного предка со временем альваресзавры уменьшились в размерах и стали более специализированными. Кости некоторых видов эволюционировали так же, как у птиц; к примеру, грудные кости, модифицированные для мощных мышц, есть у обеих групп. Но если птицы пользовались ими для полета, маленьким динозаврам они нужны были для копания — пример конвергентной эволюции. Таким образом, альваресзавры произошли от вида, похожего на хищного раптора, но в итоге превратились в семейство мелких животных с очень узко специализированными конечностями.

Сегодня дюжины новых представителей семейства находят по всему миру, и палеонтологи перешли к другому вопросу — их возможному поведению. Исследования ушей и глаз шувуйи показали, что они были ночными животными, чей слух по чуткости соперничал с современными совами-сипухами. Но на что они охотились? Диета этого семейства изучена не так хорошо, как в случае других групп динозавров. Одно время были теории, что они питались муравьями, поскольку короткие, сильные руки напоминают лапы нынешних муравьедов, броненосцев и других млекопитающих, но никаких тому доказательств нет.

Поэтому авторы свежей научной работы полагают, что носить чужие яйца короткими руками было бы удобнее. Хотя есть вероятность, что манипуляции с яйцами могли носить не только диетический характер. Может, альваресзавриды действительно пользовались своими лапами, чтобы двигать яйца — но не чужие, а собственные, в процессе ухода за гнездом.