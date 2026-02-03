Nothing выпустит бюджетные наушники Headphone (a)

Бренд Nothing намерен выпустить бюджетную версию полноразмерных наушников Nothing Headphone (a), что подтверждает стратегию компании по смещению фокуса на более доступные устройства. Утечка указывает на возможный анонс 12 марта с предзаказом с 5 марта, начиная с европейских рынков, а также раскрывает варианты расцветок: чёрный, белый, розовый и жёлтый. Об этом сообщает издание pepelac.news.

© Nothing

Предполагаемая цена в Европе составляет 159 евро, а в Великобритании — 149 фунтов стерлингов, что вдвое ниже стартовой цены флагманской модели Nothing Headphone 1 в 299 евро, подчёркивая позиционирование новой версии как более доступной альтернативы. Такая разница в стоимости может указывать на серьёзные компромиссы, включая возможное упрощение конструкции и урезание функций по сравнению с премиальной моделью.

Технические характеристики Nothing Headphone (a) пока не раскрыты, но ожидается, что часть возможностей, таких как активное шумоподавление до 42 дБ, режим прозрачности, поддержка Bluetooth 5.3, кодек LDAC, подключение к двум устройствам и автономность до 80 часов без ANC, доступных в Headphone 1, может быть сокращена. Это укладывается в общую тенденцию бренда, который ранее подтвердил отсутствие планов по выпуску флагманского смартфона в 2026 году, делая ставку на линейку (4a).