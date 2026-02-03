На Кипре обнаружены 3000-летние гробницы элиты бронзового века

В древнем порту Хала-Султан-Текке археологи обнаружили камерные гробницы XIV века до н.э., сохранившиеся почти в первозданном виде более 3000 лет. Раскопки проводились под руководством профессора Петера М. Фишера из Гетеборгского университета (Швеция) совместно с Департаментом древностей Кипра.

Исследователи сосредоточились на загородном кладбище города, предварительно проведя геофизические обследования, что позволило точно локализовать погребальные комплексы.

Процветающий порт и металлургический центр

Хала-Султан-Текке занимал не менее 25 гектаров у соленого озера Ларнака. Город возник в период перехода от среднего к позднему бронзовому веку (около 1650–1630 гг. до н.э.) и просуществовал почти пять веков. Основой экономики было производство меди из рудников гор Троодос. Найденные печи, тигли и скопления шлака после плавки указывают на крупномасштабное производство, а защищенная гавань позволяла экспортировать медь через Средиземное море, делая Хала-Султан-Текке ключевым центром международной торговли с XV по XIII век до н.э.

Археологи нашли две камерные гробницы и заброшенный колодец. Высокая соленость грунтовых вод на глубине около десяти метров, вероятно, стала причиной отказа от колодца еще в древности. Обрушившиеся потолки гробниц случайно защитили погребальные камеры от разрушений, обеспечив сохранность археологического контекста.

«Состояние гробниц позволяет реконструировать погребальные обычаи с беспрецедентной точностью», — отметили исследователи.

Предметы роскоши из разных стран

Гробницы содержали местные керамические сосуды, украшения и инструменты, а также предметы из-за границы, подтверждающие участие города в международной торговле. Среди них:

Греция (Бербати, Тиринф)

Крит и Эгейские острова

Египет (алебастровые сосуды, изделия из слоновой кости)

Афганистан (лазурит из рудника Сар-и-Санг)

Индия (сердолик из Гуджарата)

Балтика (янтарные бусы и янтарный скарабей)

Сардиния (нурагическая керамика)

Такое разнообразие указывает на существование сети торговли, объединявшей Кипр с Востоком и Западом Средиземноморья. Особенно важны обменные связи по меди: слитки избыточной массы, часто в форме бычьей кожи, путешествовали на дальние расстояния в обмен на роскошные импортные товары.

Погребальные традиции и социальная структура

Гробницы использовались повторно в течение нескольких поколений. Более старые останки переставлялись для новых захоронений, что отражает преемственность семьи и ритуальные представления о родстве. Анализ показал, что в могилах были похоронены люди всех возрастов, от новорожденных до взрослых.

Богатство и разнообразие импортных артефактов подтверждают статус города как экономического и культурного центра. Различия в находках между гробницами могут указывать на специализированные торговые функции или присутствие общин мигрантов. Археологические данные показывают, что Хала-Султан-Текке был не только портом, но и местом концентрации власти, где правящая элита контролировала международные торговые маршруты и производство меди.

Значение открытия

Новые находки позволяют глубже понять роль Кипра в позднем бронзовом веке. Город демонстрирует, как местные производственные центры интегрировались в глобальные торговые сети, обеспечивая поток ресурсов и культурных ценностей через Средиземное море. Открытие также подчеркивает, что археологические объекты могут сохраняться благодаря случайным природным условиям, а тщательное изучение погребальных комплексов позволяет реконструировать социальную, экономическую и культурную жизнь древнего общества.